A lengyel külügyminiszter reméli, hogy az ukránok kilövik a Barátság-kőolajvezetéket

„Remélem, hogy bátor honfitársatok, Magyar őrnagy végre kiüti azt az olajvezetéket, ami Putyin háborús gépezetét táplálja, és innentől kezdve inkább Horvátországon keresztül kaptok olajat” – írta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en, Szijjártó Péternek címezve.

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025



A lengyel miniszter posztjában a Magyarországról augusztus végén kitiltott Robert Brovdira utalt, aki az ukrán drónhaderőnem parancsnokaként „Magyar” hívójel alatt vált ismertté, ő volt az, akihez a Barátság-kőolajvezeték megrongálása kötődik. (A finoman szólva is kalandos életutat bejáró Brovdiról itt írtunk bővebben.)

Radosław Sikorski Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A két külügyminiszter amúgy is rendszeresen oltogatja egymást a közösségi médiában, most épp azért, mert a lengyel bíróság nem hajlandó kiadni Németországnak Volodimir Z.-t azt az ukrán állampolgárt, akit a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak. Erre Szijjártó így reagált: „@sikorskiradek most arról a ’független’ bíróságról beszél, amely @donaldtusk utasítására megtagadta a terrorista kiadatását, aki felrobbantotta az Északi Áramlat 2 vezetéket? 🤔”

A lengyel bíróság ugyanis október 16-án utasította el Volodimir Z. ukrán állampolgár kiadatását Németországnak, ahol nemzetközi elfogatóparancs alapján körözték. A férfit ezt követően szabadon engedték. Miután Szijjártó leterroristázta a gyanúsítottat, Sikorski ezt írta: „Büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely kimondta, hogy egy megszálló elleni szabotázs nem bűncselekmény.”

(Kyiv Independent)