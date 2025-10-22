Egy héttel a dél-koreai csúcstalálkozó előtt tesztelt ballisztikus rakétákat Észak-Korea

Észak-Korea több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki szerdán, alig egy héttel azelőtt, hogy Dél-Koreában találkoznak az ázsiai–csendes-óceáni vezetők – írja a Reuters.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

A dél-koreai elnök, I Dzsemjong, és Donald Trump amerikai elnök várhatóan a jövő héten találkozik Dél-Koreában az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján. Trump Hszi Csin-ping kínai elnökkel is egyeztet majd. A dél-koreai vezérkar közleménye szerint szerdán kora reggel több, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétának vélt lövedéket észleltek, amiket Phenjan közeléből lőttek ki északkeleti irányba. A hadsereg végig követte a rakétákat, amik feltehetően szárazföldre zuhantak vissza. Dél-Korea az Egyesült Államokkal és Japánnal is megosztotta a tesztről szóló információkat. Az elnöki hivatal rendkívüli biztonsági értekezletet hívott össze, amin katonai vezetők is részt vettek, és az elnököt részletesen tájékoztatták az eseményről.

Észak-Korea a Reuters szerint legutóbb május 8-án lőtt ki ballisztikus rakétákat. Októberben nagy katonai parádé keretében mutatták be az újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát, az eseményen ott volt Li Csiang kínai miniszterelnök, To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára, és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnök, Putyin egyik legfőbb bizalmasa is.