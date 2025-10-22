Enyveskezű észak-koreai informatikusok több mint 950 milliárd forintnyi kriptovalutát loptak, hogy abból finanszírozzák az életüket megkeserítő diktatúrát

Észak-Korea mintegy 2,84 milliárd dollár (954,58 milliárd forint) értékű kriptovalutát tulajdonított el tavaly januártól idén szeptemberig, és ennek nagy részét Kínán, Oroszországon és más országokon keresztül mosta tisztára - közölte szerdán kiadott jelentésében a szöuli külügyminisztérium.

A jelentés szerint akár kétezer informatikus is részt vehetett a kriptovaluta-lopásban azzal a céllal, hogy anyagi forrásokat szerezzenek az észak-koreai rendszer finanszírozására. A vagyont olyan közel-keleti, illetve ázsiai kriptotőzsdékről lopták el, mint az Egyesült Arab Emírségekben működő Bybit, a Japánban működő DMM Bitcoin, az indiai WazirX, vagy a szingapúri BingX Phemex.

Kim örül a pluszbevételnek Fotó: STR/AFP

Az észak-koreai kibercsoportok magukat befektetőknek vagy üzletembereknek kiadva vették fel a kapcsolatot a célpontokkal, és rávették őket rosszindulatú programok letöltésére, amelyek segítségével tudtak lopni. Észak-Korea az idén mintegy 1,65 milliárd dollár (554,59 milliárd forint) értékű kriptovalutát lophatott el. Az illegális kriptotevékenységekben részt vevő észak-koreai informatikusok legalább nyolc országban, például Kínában, Oroszországban, Laoszban és Kambodzsában élnek vagy éltek, és zsákmányuknak körülbelül a felét hazájukba utalták.

Az idézett dél-koreai jelentés szerint Phenjan együttműködik zsarolóvírus-gyártó orosz csoportokkal, és kapcsolata van a kínai pénzügyi rendszerekkel és kínai állampolgárokkal is. Miután az Egyesült Államok elkezdett határozottabban fellépni a szóban forgó észak-koreai informatikai alkalmazottak ellen, Phenjan elkezdte célba venni az európai kis- és középvállalkozásokat is - írták a jelentésben.

És ez még nem minden: Észak-Koreát azzal is gyanúsítják, hogy kibertámadásokat indított katonai, tudományos és energetikai vonatkozású információk és technológiák eltulajdonítására az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Dél-Koreából és Kínából. (MTI)