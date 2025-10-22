A francia vezérkari főnök szerint három-négy éven belül készen kell állniuk egy összecsapásra Oroszországgal

A francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy összecsapásra Oroszországgal – mondta a francia hadsereg vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint az oroszok könnyen kísértésbe eshetnek, hogy „a mi kontinensünkön folytassák a háborút”.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A vezérkari főnök kijelentésével az ország felfegyverkezési törekvéseit akarta igazolni, írja a Figaro. A NATO elleni orosz támadás kérdése nem újdonság, bő másfél évvel ezelőtt egy német elemzőintézet elkezdte számolgatni, hogy mikor juthat el oda az oroszok haderőfejlesztése, hogy eséllyel támadják meg a NATO-t.

Azóta ez a kérdés rendszeresen előjön. A politikusi nyilatkozatokban repkednek az évszámok, nyáron az évtized vége volt a közmegegyezés. Mint írtuk, a katonai elemzők megosztottak, szerintük Putyinnak esze ágában sincs megtámadni a NATO-t, mások szerint viszont a balti államok valóban nem lehetnek nyugodtak.