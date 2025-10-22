Mi ez a sok külföldi rendszámú busz a városban, csak nem a Békemenetre jöttek?

Egy nappal a Békemenet előtt külföldi és vidéki buszok bukkantak fel szerte a fővárosban. A 444 késő délután a Külügyminisztérium épülete környékén román, ukrán és szlovák rendszámú buszokat látott:

Fotó: Rovó Attila / 444

Fotó: Rovó Attila / 444

És ilyen buszokról posztolt a DK-s Rónai Sándor is, aki az MCC XI. kerületi épülete előtt látta őket:

Fotó: Rónai Sándor

Korábban Magyar Péter arról írt a Facebookon, hogy „már most több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten a Műegyetem rakparton és a Bem téren, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külhoni honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülendő a holnapi lebőgést”.

Szerinte sokan közülük azt sem tudják, milyen rendezvényre hozták őket és hogy ki fizeti az utaztatásukat és a szállásukat.

Rónai is azt írta a posztjában, „vagy ma egyszerre jutott eszébe a Kárpát-medence országainak, hogy magyar kollégiumokat látogassanak, vagy az is lehetséges, hogy a Békemenetre külföldről importált tapsharcosok a közpénz százmilliárdokkal kitömött MCC kollégiumban kapnak szállást”.

Mindhárom helyszínen a Rákoczi Szövetség buszai voltak, a szervezet neve, logója több fotón is látható:

Fotó: Rovó Attila / 444

Fotó: Rovó Attila / 444

Kik ők?

A Rákóczi Szövetség nevű egyesület 1989 óta működik, a honlapjuk szerint két fő céllal: „A külhoni magyar közösségekben a magyar iskolaválasztás előmozdítása, illetve a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyar fiatalok közötti minél sokoldalúbb kapcsolatok előmozdítása a magyar nyelv és a magyar kultúra megőrzése érdekében”.

A Szövetségnek jelenleg 674 tagszervezete van szerte a Kárpát-medencében. Ezek közül 370 középiskolai ifjúsági szervezet, 263 települési szinten működő helyi szervezet, 41 egyetemi szervezet. Az egyesületet több formában is támogatja a magyar állam, de együttműködik egyetemekkel és önkormányzatokkal is, legalábbis a honlapja szerint.

Tavaly így írtunk a szövetségről egy, a magyar állam és a Mol közös alapítványának pénzosztásairól szóló cikkben: Az alapítvány egyedi támogatásainak gyakori kedvezményezettje a Rákóczi Szövetség is, amit Gulyás Gergely miniszter az egyik legnagyobb és a nemzet egységét, határokon átívelő összetartozását leginkább szolgáló társadalmi szervezetnek nevezett. Kövér László házelnök például a Rákóczi Szövetség 56-os ünnepségén beszélt idén.

2021 óta 270 millió forintot kaptak a „magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar közösségek és kiemelten a magyar fiatalok érdekében” szervezett rendezvényekre. (...) A Rákóczi Szövetség forrásainak nagy részét a Bethlen Gábor Alaptól kapja.

Hogy kerülnek ide?

A Szövetség honlapján tették közzé szeptember elején azt a felhívást is, amely szerint „Kárpát-medencei középiskolák pályázhatnak utazási támogatásra annak érdekében, hogy október 23-án közösen emlékezhessenek 1956 fiatal szabadságharcosaira”.

A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen. 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást lehetett elnyerni, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A felhívás szerint az utazásokat, kirándulásokat 2025. október 13. és október 31. között kell megvalósítani.

A Szövetség a saját Facebook-oldalán posztolt is az idei megemlékezésről:

(Halzl József volt a szervezet vezetője 1990-től 2018-ig.)

Arról is posztoltak, hogy sok diák már tegnap megérkezett, ők megnézték a parlamentet, és elmentek a Nemzeti Színházba.

Mit tanultunk?

Nagy János államtitkár Magyar posztjára reagálva szintén arról írt a Facebookon, hogy a szövetség buszai nem a Békemenetre jöttek, hanem „magyar fiatalokat hoztak Budapestre, hogy a nemzeti ünnepen közösen emlékezzenek velünk az 1956-os forradalom előestéjén”. Nagy azt írja, a Műegyetem rakparton ő is ott volt a felvonuláson. Szerinte Magyar posztja „undorító tiszás gyűlölködés és álhír”.

Egyelőre tehát annyit tudunk, hogy a külföldi rendszámú buszokkal alapvetően külhoni magyar diákok jöttek Budapestre megemlékezni a forradalomról a Műegyetem előtt, egy államilag is támogatott egyesület szervezésében.