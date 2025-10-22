Szijjártó Péter szinte szó szerint az orosz álláspontot mondja fel az elhalasztott békecsúcsról

Miután a Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy Trump nem hajlandó a közeljövőben Putyinnal találkozni, Szijjártó Péter is megszólalt. Reakciójában leginkább az értetlenkedés hangján szólal meg, miközben a médiát vádolta álhírek gyártásával.

Szijjártó látszólagos értetlenkedése valójában nem más, mint az orosz álláspont felmondása. A magyar külügyminiszter azt mondta:

„Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot”.

Putyin szóvivője pedig korábban úgy fogalmazott:

„Nem lehet elhalasztani azt, ami nem volt betervezve”.

A magyar külügyminiszter értetlenkedése azonban már csak azért is furcsa, mert a korábbi magyar álláspont alapján tökéletesen értenie kellene, mit is jelent a halasztás. Október 17-én, vagyis egy nappal azután, hogy Trump bejelentette, jöhet a budapesti békecsúcs, Orbán vázolta a következő lépéseket. Péntek reggeli rádióinterjújában elmondta, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön arról tájékoztatta, hogy napirenden van az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozója. A két külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó - jegyezte meg akkor Orbán, hozzátéve, hogy már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervező bizottság felállítására, megkezdődött a munka.

Ehhez képest tart most ott Szijjártó, hogy nem érti, mit jelent a halasztás.

A magyar külügyminiszter arra is kitért keddi nyilatkozataiban, hogy ő biztos volt benne, hogy hamis hírek tucatjai fognak megjelenni majd a békecsúcs elmaradásáról. Pontosan ugyanígy gondolják az oroszok is: a nyugati média kavarni fog.

Szijjártó:

„Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót”.



Szergej Lavrov, a Marco Rubioval folytatott egyeztetése után a következőt mondta:

„Ma meglepetéssel olvastam, hogy a CNN jelentései szerint Putyin és Trump találkozója elhalasztható. (...) A nyugati média visszaélései közismertek, és a CNN is követi ezt.”

Az orosz külügyminiszter mellett minisztériumának szóvivője is „információs cirkusznak” minősítette az eseményeket a kormánypárti Pesti Srácokban megjelent cikk szerint. Ez alapján Szergej Rjabkov felszólított: „ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban”.

A találkozó elhalasztása ugyanakkor ezen a ponton egyáltalán nemcsak sajtóhíreken alapul, hanem a Fehér Ház hivatalosan is közölte: „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”. Az elnök saját bevallása szerint sem akar egy újabb felesleges találkozót.