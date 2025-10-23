Addig járt a korsó a kútra: a beszéde alatt egy poloska hosszan mászkált Orbánon

ÁLLAT
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az élet iróniája akcióban: a legutóbbi állami ünnepi beszéde után – amikor Orbán Viktor poloskáknak nevezte a kormányoldal ellenfeleit – az október 23-i beszéde alatt hosszan mászkált egy poloska a miniszterelnökön.

Fotó: Attila, olvasónk

A rovar a beszéd videófelvételén is látható:

Forrás

A HVG azt írja, Rahmé Nikola rovarfotós szerint a rovar a kivehető képek alapján egy közönséges mezeipoloska.

ÁLLAT Rahmé Nikola poloska poloskázás kossuth tér 2025. október 23. október 23. orbán viktor rovar
Kapcsolódó cikkek

Orbán poloskázása célt ért: a Magyar Nemzet már rovarként ábrázolja Magyar Pétert és a tiszásokat

A fideszes politikusok úgy nyilatkoztak, mintha a miniszterelnök csak Magyar Pétert nevezte volna poloskának, ráadásul a hangfelvételek miatt, aztán jött a pártlap, és világossá tette, miről van szó.

Herczeg Márk
POLITIKA

A kormányváltás: háború – Orbán a magyar fiataloknak próbált üzenni, de mintha még keresné a hangot

A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Orbán Viktor ünnepi beszéde, és néhány érdekes adat

Brüsszel vagy Ukrajna? Háború vagy béke? Trump vagy Putyin? Mit mondott ki többször a miniszterelnök?

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
ünnep