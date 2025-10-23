Az USA feloldja az Ukrajna hosszú hatótávolságú európai rakétáira vonatkozó korlátozást

A Trump-kormányzat feloldotta az Ukrajnának szállított hosszú hatótávolságú rakéták használatára vonatkozó egyik kulcsfontosságú korlátozást, lehetővé téve Kijev számára, hogy fokozza a támadásokat Oroszország területén belüli célpontok ellen – közölték szerdán amerikai hivatalnokok.

Ukrajna kedden brit gyártású Storm Shadow cirkálórakétát vetett be egy brjanszki orosz üzem ellen, amely robbanóanyagokat és rakétaüzemanyagot gyártott – jelentette be az ukrán fegyveres erők vezérkara közösségi médiában, „sikeres találatként” értékelve az akciót, amely áttörte az orosz légvédelmet. Az Egyesült Államok váratlan lépése, amely lehetővé tette Kijev számára a rakéta Oroszország elleni használatát, azt követően történt, hogy a támadások jóváhagyásának hatásköre a Pentagon vezetőjétől, Pete Hegseth védelmi minisztertől a NATO-parancsnok és az európai amerikai erők főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornokhoz került.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A döntés egybeesett Trump október eleji kezdeményezésével, amely a Kremlre gyakorolt nyomás növelését célozta a háború lezárásáról szóló tárgyalások érdekében. Trump korábban fontolóra vette amerikai Tomahawk rakéták – amelyek hatótávolsága meghaladja az 1600 kilométert – küldését Ukrajnának, de később elállt ettől a tervtől. Amerikai tisztviselők szerint Ukrajna várhatóan további határon túli támadásokat hajt végre a Storm Shadow rakétákkal, amelyek ukrán repülőgépekről indíthatók és több mint 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Az Egyesült Államok azért korlátozhatja ezek használatát, mivel a rakéták célzásához amerikai hírszerzési adatokat használnak.

Tavaly tavasztól a Pentagon felülvizsgálta Ukrajna hosszú hatótávolságú rakétáinak, köztük a Storm Shadow-nak az Oroszország elleni használatát. Az ilyen támadásokat csak nemrégiben engedélyezték, miután a jóváhagyási hatáskör visszakerült az amerikai európai parancsnoksághoz. Bár a Storm Shadow használata nem hoz döntő változást a harctéren – rövidebb hatótávolsága van, mint az amerikai Tomahawknak –, lehetővé teszi Kijev számára, hogy kiterjessze támadásait Oroszország területén belül. Joe Biden korábbi elnök jóváhagyta a Storm Shadow és az amerikai Atacms rakéták Oroszország elleni használatát, de Trump hivatalba lépése után a Pentagon felülvizsgálati eljárást vezetett be az ilyen támadások engedélyezésére. Ukrajna emellett saját gyártású drónokkal és rakétákkal is támad Oroszország területén, főként olajfinomítók és energetikai infrastruktúra ellen.

A döntés a Storm Shadow korlátozásának feloldásáról még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti, Trumpal folytatott washingtoni megbeszélése előtt született. Az Egyesült Államok nemrég jóváhagyta 3350 ERAM légi indítású rakéta eladását Ukrajnának, amelyek hatótávolsága 240–450 kilométer. Biden korábban Atacms rakétákat is biztosított, de ezek használata Oroszország ellen Trump hivatalba lépése óta nem történt meg. (via The Wall Street Journal)