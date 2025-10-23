„Halkan mondom, hogy a többiek ne hallják: nem vagyok fideszes. Azt írd meg, hogy bukta lesz a Fidesznek”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Tegnap este 8-kor indultunk busszal Székelyföldről, nemrég érkeztünk. Azért jöttünk, hogy támogassuk Orbán Viktort, aki 16 éve dolgozik értünk, határon túli magyarokért. Muszáj jövőre is nyernie, különben Magyar Péter Pride-ot csinál egész Magyarországból. Az az ember, aki román földnek nevezte Nagyváradot. Szégyen!”

Reggel fél 9-kor még szellős volt az Elvis Presley tér. Egyelőre csak az erdélyiek buszai érkeztek meg a Békemenetre, így velük hangolódtam a vonulásra. Bár egész éjjel utaztak, meglepően energikusak voltak. Dicsérték Orbán Viktort, és szidták a románokat. Egyikük annyira belelendült a politizálásba, hogy emelt hangon magyarázta, hogy a trianoni békeszerződést csak 100 évre kötötték, így Erdély visszajár Magyarországnak. Ezért ha Orbán kap még 4 évet, vissza is szerzi.

Fotó: Bankó Gábor/444