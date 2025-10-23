„Halkan mondom, hogy a többiek ne hallják: nem vagyok fideszes. Azt írd meg, hogy bukta lesz a Fidesznek”

„Tegnap este 8-kor indultunk busszal Székelyföldről, nemrég érkeztünk. Azért jöttünk, hogy támogassuk Orbán Viktort, aki 16 éve dolgozik értünk, határon túli magyarokért. Muszáj jövőre is nyernie, különben Magyar Péter Pride-ot csinál egész Magyarországból. Az az ember, aki román földnek nevezte Nagyváradot. Szégyen!”
Reggel fél 9-kor még szellős volt az Elvis Presley tér. Egyelőre csak az erdélyiek buszai érkeztek meg a Békemenetre, így velük hangolódtam a vonulásra. Bár egész éjjel utaztak, meglepően energikusak voltak. Dicsérték Orbán Viktort, és szidták a románokat. Egyikük annyira belelendült a politizálásba, hogy emelt hangon magyarázta, hogy a trianoni békeszerződést csak 100 évre kötötték, így Erdély visszajár Magyarországnak. Ezért ha Orbán kap még 4 évet, vissza is szerzi.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Az ülést is megszakították egy időre. A királypárti, putyinista Braun idén májusban felrohant a pódiumra egy történész előadása közben, kitépte a kábeleket és összetörte a mikront meg a hangszórót is.
Az Európai Parlament pár perccel a videó publikálása előtt függesztette fel Grzegorz Braun mentelmi jogát egy másik botránya miatt.
Egy Fehér Házi forrás szerint.
Bér csak egy átlagos zsákfalu több száz hektáros, nemzeti kegyhellyé alakított polgármesteri birtokkal, az űrből is látható Trianon-emlékművel, Turul-szobrokkal, egy fideszes képviselő természetkárosító off-road fesztiváljával, és egy különös hotellel, aminek a vendégeit néha egy teve riogatja.
Brüsszel vagy Ukrajna? Háború vagy béke? Trump vagy Putyin? Mit mondott ki többször a miniszterelnök?
Lengyelország új elnököt választ. A tét az ország kormányozhatósága. Bár Donald Tusk másfél éve leváltotta a nacionalista kormányt, az elnök blokkolta minden fontos reformját. Ha vasárnap a nacionalista jelölt nyer, a miniszterelnök rosszabb helyzetbe kerül, mint a kormányváltás óta bármikor.