Keressük az október 23-i buszfesztivál legkiemelkedőbb versenyzőit

A mindenkori Békemenet Magyarország buszainak is nagy ünnepe, idén viszont minden idők parádéja várható, mert akadt kihívó a mobilitási/mozgósítási versenyben. (Igaz, a Tisza szerint nem egészen fair a járműverseny.)
Ilyenkor nem marad üresen EU-s pénzből vett falubusz, taó-forintokból vásárolt focibusz, de vannak igazán különleges versenyezők is.
Szóval, ha lát nagyon szép, különleges buszokat vagy olyanokat, amelyek lenyűgöző sort alkotnak, küldje el nekünk a megirom@444.hu-ra.
Pár példa az elmúlt évekből: