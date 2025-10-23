Most már naponta lövi az amerikai hadsereg a drogszállító hajókat

Pete Hegseth védelmi miniszter közlése szerint három ember meghalt szerdán, amikor csapást mértek egy feltételezetten drogot szállító hajóra a Csendes-óceánon. Amerikai katonák nem sérültek meg. „Ezek a csapások nap mint nap folytatódni fognak. Ezek nem egyszerű drogfutárok – ezek narko-terroristák, akik halált és pusztítást hoznak városainkba” – írta Hegseth az esetről. A bejegyzéshez egy videó is tartozott, amelyen látható, ahogy egy hajó lángra kap egy amerikai bomba becsapódása után. Ezt követően tárgyak lebegnek a vízen, majd úgy tűnik, azokat is célba veszi egy második légicsapás.

A videón látható támadás egy nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok egy másik hajót is célba vett a Csendes-óceánon. Akkor két ember vesztette életét. Ez a két csapás a szeptember óta végrehajtott nyolcadik és kilencedik támadást jelentik. Ez az első eset, hogy a Csendes-óceánon közlekedő hajót lőttek ki.

Szeptemberben 2-án Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg megsemmisítette a csónakot, amivel szerinte „narcoterroristák”, a Tren de Aragua kartell tagjai kábítószert csempésztek. Ezekre az akciókra az elnök a CIA-nek adott megbízást. Az ENSZ emberi jogi szakértői a rajtaütéseket „bírósági eljáráson kívüli kivégzéseknek” nevezték. Miután az egyik hajón kolumbiai állampolgárok voltak, megszólalt az ügyben Gustavo Petro elnök, aki gyilkossággal vádolta meg az amerikaiakat. Erről a tengeri drogháborúról ebben a cikkben írtunk hosszabban.

(BBC)

külföld narko-terrorista droghajó Gustavo Petro csendes-óceán Egyesült Államok ecuador Tren de Aragua kábítószer-csempészet Donald Trump pete hegseth dea kolumbia karib-tenger
