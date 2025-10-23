Varga Judit a Békemenettel van

Veletek vagyok, zászló, zászló, narancssárga szív.
Ezzel a velős üzenettel, és egy korábbi Békemeneten készült képpel jelentkezett ma reggel Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.
Azok, akik szeretnek minden mögött rejtett jelentéseket keresgélni, most nagyon örülhetnek, hiszen ez a tömör veletek vagyok alig pár nappal azután, hogy a fideszes politikusok igyekeztek visszakönyörögni Vargát a közéletbe, és spekulációk sora indult el annak kapcsán, hogy kinek lenne jó, ha a kegyelmi ügybe belebukott egykori miniszter visszatérne, most újabb muníciót adott a konteózásra.
Hogy Varga Judit csak fotelhuszárkodik, vagy fizikai valójában is megjelenik valahol a mai napon - hát, ezt nemsokára megtudjuk.
9-kor kezdődik a Békemenet gyülekezője, 10 és 11 között indul el, a Kossuth téren 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.
Percről percre tudósításunk hamarosan kezdődik, tartsatok velünk!
Egy győri rendezvényen jelentette be, hogy Varga „továbbra is elkötelezett”, de a közéletbe egyelőre nem akar visszatérni.
Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.