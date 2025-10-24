Felrobbantotta magát egy férfi egy ukrajnai vasútállomáson, hárman meghaltak

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, miközben a határőrök az útleveleket ellenőrizték. A robbantó és három nő életét vesztette – közölte az ukrán határőrszolgálat.

A közlemény szerint tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. A három női áldozat 29, 58 illetve 82 éves volt.

A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt. A közlemény nem említett semmilyen, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos összefüggést. (via Reuters, MTI)