Litvánia lezárta repülőtereit és a fehérorosz határt egy időjárási léggömb-incidens után

Litvánia pénteken lezárta két legnagyobb repülőterét és átmenetileg felfüggesztette a forgalmat a fehérorosz határátkelőkön, miután héliummal töltött meteorológiai léggömbök sodródtak be az ország légterébe – írja a Guardian. Ez már a harmadik hasonló eset a hónapban.

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Az utóbbi hetekben több európai repülőteret is le kellett zárni drónok vagy ismeretlen légi eszközök megjelenése miatt – köztük Koppenhágában, Münchenben és a balti régióban is. Az európai légi közlekedés emiatt többször is megbénult. A litván hatóságok péntek este közölték, hogy a vilniusi és a kaunasi repülőteret szombat hajnali 2 óráig zárva tartják biztonsági okokból, a Fehéroroszországgal közös határátkelők pedig vasárnap délig maradnak lezárva.

Litvánia már korábban is jelezte, hogy csempészek használják ezeket a léggömböket fehérorosz cigaretták átszállítására az EU területére, ahol a dohánytermékek jóval drágábbak. Vilnius szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök – Vlagyimir Putyin orosz elnök szoros szövetségese – szemet huny a gyakorlat felett, sőt, hallgatólagosan támogatja azt.

„A nemzetbiztonsági tanács jövő héten ülésezik, hogy megvizsgálja, milyen rövid távú, de fájdalmas intézkedéseket lehetne hozni a csempészek és Lukasenka rezsimje ellen” – mondta Inga Ruginienė, Litvánia miniszterelnöke pénteken.

A nemzeti válságkezelési központ közölte, hogy pénteken több tucat léggömböt észleltek radarjaikkal. A vilniusi repülőteret kedden és október 5-én is le kellett már zárni, amikor összesen 25 léggömb lépte át a litván légteret. Hasonló léggömbök idén korábban is földet értek Litvániában – többek között a repülőtér közelében. A határőrségnek tavaly óta joga van lelőni az ilyen eszközöket.

A hivatalos adatok szerint 2024-ben összesen 966 léggömb lépett be a litván légtérbe, és idén már több mint 500 hasonló incidenst regisztráltak. A szomszédos Lengyelországban is több mint 100 hasonló esetet jegyeztek fel az év során.

Litvánia azt is közölte, hogy két orosz katonai repülőgép – egy Sukhoj SU-30-as vadászgép és egy IL-78-as légi utántöltő – csütörtökön megsértette az ország légterét, miután Kalinyingrádból szálltak fel. Válaszul a NATO két Eurofighter Typhoon vadászgépet indított a balti légtérellenőrzési misszió keretében. A litván hadsereg szerint az orosz gépek mintegy 700 méterre hatoltak be Litvánia légterébe, és 18 másodperc után elhagyták azt – valószínűleg légi utántöltési gyakorlat közben.

A litván külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és erélyes tiltakozó jegyzéket adott át Moszkvának. Az orosz védelmi minisztérium azonban tagadta, hogy megsértették volna a litván légteret.