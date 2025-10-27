A svédek Gripen-gyárat nyithatnak Ukrajnában

A svéd Saab hadiipari vállalat készen áll egy Gripen vadászgépeket gyártó üzem megnyitására Ukrajnában, Kijev pedig beleegyezett, hogy akár 150 repülőgépet is vásárol a svéd védelmi cégtől – írja a Financial Times. Micael Johansson Saab-vezérigazgató azt mondta, hogy egy ilyen nagyságrendű szerződés megduplázná a Saab Gripen-gyártási igényeit.

„Háború alatt nem olyan könnyű, de nagyszerű lenne legalább a végső összeszerelésre és tesztelésre, és esetleg az alkatrészgyártásra is kapacitást hozni Ukrajnában” – mondta Johansson. A Saab emellett a brazíliai gyárában, valamint akár Kanadában és Európa más részein is növelheti a gyártókapacitását. Egy véglegesített szerződés hatalmas lendületet jelentene a svéd cégnek, amely a legújabb Gripen vadászgépekből 60 darabot adott el Svédországnak, valamint 36-ot Brazíliának és négyet Thaiföldnek.

Ukrajna kapott néhány amerikai F-16-os vadászgépet, de a Gripeneket jobban megfelelnek az igényeinek, mivel azokat Oroszország elleni harcra tervezték, képesek normál utakról leszállni és felszállni, valamint rugalmasabbak és alacsonyabb karbantartási igényűek, mint az amerikai vadászgépek – írja az FT.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá a Gripen vadászgépek megvásárlásáról, de a finanszírozás még nem végleges. Kristersson más EU-vezetőkkel is megvitatta az üzlet lehetséges finanszírozási lehetőségeit.

Johansson szerint az egyik lehetőség Oroszország befagyasztott eszközeinek egy részének felhasználása, ha a tisztviselőknek sikerül megállapodásra jutniuk számukra. „Amire szükség van, az a finanszírozási megoldás, amelyről most politikai szinten tárgyalnak: mekkora terhet vállal Svédország a finanszírozás és a kockázat tekintetében, és mennyit lehet megosztani az országok nélkül, és mennyit lehet felhasználni az elkobzott orosz vagyonból. Ez még mindig nem 100 százalékig világos” – mondta Johansson az FT-nek.