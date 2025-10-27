A gázmaffia annyi adót csalt el, hogy az már több mint egy éve feltűnt a kormánynak, ősszel törvényt is módosítottak miatta

„Az, hogy 3 milliós cégek elkezdenek nagy tételben gázzal kereskedni, az nem életszerű, ezt látni kellett volna bárkinek, hogy ennyi pénzből az ember lángossütőt csinál, nem a csővezetékes szállításba vagy gáztőzsdei kereskedésbe vág bele”
– mondta neve elhallgatását kérve egy adószakértő arról a hatalmas adócsaló céghálózatról, amelyről az elmúlt hónapokban számos cikket írtunk. A pénzügyi kormányzatban korábban magas pozíciót betöltő szakértő véleményét arról kértük ki, hogyan lehetett ekkora céghálózatot felépítve ennyi adót elcsalni.
„Rejtély, hogy ekkora tételnél miért nem jelzett a NAV rendszere. Ez nemhogy nem életszerű, hanem arra utal, hogy valaki a háttérben úgy csinálta meg ezt a struktúrát, hogy pontosan tudta, mire figyel az adóhivatal, és így mire kell nekik figyelni” – mondta. Tehát lehetett olyan belső vagy a NAV-tól frissen távozott ember, aki megsúgta, hogy mi az az adott összeghatár – például 50 vagy 100 millió forint –, ahol nem „riaszt” az adóhivatal online rendszere, és ez alatt kellett nagyon-nagyon sok tranzakciót lebonyolítani. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a hálózat „központi” cégei futottak néhány szabályos, „fehér kört”, vagyis időnként végeztek tényleges kereskedelmi tevékenységet, ami némileg fedte a számos szabálytalan, fiktív tranzakciót.
Egy idén januártól hatályos, de már tavaly októberben a parlament elé került törvénymódosítás arra utal, hogy a NAV-nál és így a Pénzügyminisztériumban már több mint egy éve látták: valakik olyan módszeresen és nagyságrendben csalják el az áfát – az adóhivatal idén januári közleménye szerint is tízmilliárd forintos nagyságrendben –, hogy az már törvénymódosítást igényel.
Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.
A lengyel Slawomir Hetzig bádogos, aki az apja szerint szinte semmit nem csinál önállóan. A nyugdíjas férfi szerint a fia tényleg járt Magyarországon néhány éve, Londonban viszont nem, pedig elvileg ott is van cége.