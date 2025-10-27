Gerendai céget alapított a Sziget fesztivál megmentésére

Október 20-án jegyezte be a cégbíróság a kizárólagos Gerendai-tulajdonban álló FestPro IoF2025 Befektető Kft.-t, amelyet – mint azt a HVG-nek megerősítette – a Sziget Fesztivál megmentésére hozott létre. Az üzletember ugyanakkor még nem akarja elkiabálni, hogy jövőre is lesz fesztivál, szerinte ez most a fővároson múlik.

Ugyanis a fesztivált az elmúlt években szervező, amerikai–brit tulajdonban lévő Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-nek és a fővárosnak még élő szerződése van az Óbudai-sziget területhasználatára, amely értelmében a cégnek még jövőre is ki kell fizetnie 200 millió forintnyi területhasználati díjat. A szerződést a főváros mondhatná fel, de erről már két körben sem sikerült döntenie az illetékes tulajdonosi bizottságnak. Legutóbb múlt szerdán tárgyaltak erről, utána Magyar Péter és Karácsony Gergely kommentháborút is vívott, miután a tiszás képviselők faramuci úgy-szavazok-hogy-nem-szavazok taktikája miatt nem volt érvényes a szavazás. Cikkünk arról az ülésről és utóéletéről itt olvasható.

A HVG most azt írja a fővárostól kapott tájékoztatás alapján, hogy Karácsony Gergely a szerdai közgyűlésre is beviszi a szerződés felmondásról szóló előterjesztés, ami várhatóan keddtől már nyilvános lesz. Illetve kedden tárgyal a Szigetről a főváros egy másik bizottsága, a pénzügyi és közbeszerzési, a lap szerint arra Gerendait is meghívták. Az üzletember azt is mondta a HVG-nek, hogy ha szerdán a közgyűlés felmondja a szerződést az amerikaiakkal, akkor a lehető leggyorsabban kell elindítani a jövő évi program szervezését és a jegyárusítást.

Befektetőtársként a fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda legnagyobb alvállalkozóira számít, mondván, azok érdekeltek is a rendezvény további létezésében. A Budapest Park vezetői már el is döntötték, hogy belépnek a Sziget Fesztivál megmentésére vállalkozók körébe, mondta Gerendai, aki a Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt.-nek az egyik tulajdonosa az alapító Pálffy András, az In-Kal Zrt.-t vezető Lasz György és Veres Tamás mellett.