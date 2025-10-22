Magyar Péter két hiányzó képviselő miatt támadja Karácsony Gergelyt a Sziget körüli vitában

„Jé, de érdekes, valakik kimaradtak a posztból: Vajon Kovács Gergely és Tüttő Kata miért nem jelent meg az ülésen? Az ő szavazatukkal meglett volna a többség…” – kommentelte Magyar Péter Tisza-elnök Karácsony Gergely főpolgármester szerdai posztja alá. Abban Karácsony a Fidesz és a Tisza Párt fővárosi képviselőit hibáztatta azért, hogy az ő tartózkodásuk, illetve nemszavazásuk miatt nem ment át a Tulajdonosi Bizottságban „a Sziget korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést”. (Karácsony posztjáról és a bizottsági ülésről ebben a cikkben írtunk bővebben.)

A területhasználati szerződés felmondását a Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárosnál, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött: a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. És miután a fővárossal kötött szerződés alapján jövőre is fizetni kellene akkor is, ha nincs fesztivál, inkább felmondanák azt, ugyanakkor próbálják megoldani, hogy új konstrukcióban, új tulajdonosokkal folytatódhasson a Sziget. Az új megállapodáshoz viszont az kell, érvelt Karácsony, hogy a meglévőt felmondják, hiszen „addig nem lehet jogilag új szerződést kitárgyalni, hiszen ez egy közigazgatási hatósági eljárás”.

Fotó: Németh Dániel/444

A bizottság üléséről az idő rövidsége miatt egyelőre még nem tették közzé a jegyzőkönyvet, de forrásaink segítségével összeraktuk, mi történt, mi okozta, hogy nem ment át a Karácsony nevével benyújtott előterjesztés.

Kezdjük szpojlerrel: Magyar Péter állítása a két hiányzó képviselőről és arról, hogy mi lett volna, ha ott vannak, nem teljesen állja meg a helyét. Azt írta ugyebár, hogy a kutyapárti Kovács Gergely és a független Tüttő Kata szavazataival meglett volna a többség. Nézzük a számokat! A bizottságnak 6 képviselő és 4 külsős tagja van, tehát összesen 10 tagú. Tüttő és Kovács valóban hiányzott, ahogyan a tiszás külsős bizottsági tag, Galambos Péter is. Így tehát összesen heten vettek rész az ülésen.

Információink szerint a szavazás a következőképp alakult:

igen: Béres András (Párbeszéd-Zöldek), Hutiray Borbála (Podmaniczky Mozgalom) és Lukoczky Károly (MSZP, külsős bizottsági tag);

tartózkodott: Radics Béla (Fidesz), Soós György (Fidesz, külsős bizottsági tag);

nem szavazott: Orbán Árpád István (Tisza, a bizottság elnöke) és Bujdosó Andrea (Tisza).

Tehát a Tisza két képviselője nem szavazott, de bekapcsolva hagyta a szavazógépét, vagyis formálisan részt vettek a szavazáson. Ha viszont kikapcsolták volna, és így nem vesznek részt a szavazáson, akkor egyszerű többséggel (3 igen, 2 tartózkodás) a javaslat átment volna.

Ugyanakkor az sem teljesen érthető Magyar Péter érvelésében, hogy ha a két hiányzó képviselőn, Tüttőn és Kovácson kéri számon a javaslat elbukását, akkor a tiszás képviselők miért nem szavaztak – abból ugyanis egyértelműen kiderült volna, hogy támogatják vagy sem a javaslatot. Vagy miért nem kapcsolták ki a szavazógépet, egyértelművé téve, hogy ebben a kérdésben nem (sem) akarnak állást foglalni.

Telefonon elértük Tüttő Katát, aki elmondta: külön jelezte szóban és írásban is a bizottság tiszás elnökének, hogy a javaslatot támogatja, azonban egyetlen időpontban, szerdán délelőtt nem tudna részt venni az ülésen. Tüttő ugyanis a Régiók Európai Bizottságának elnökeként ma Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tartott egyeztetést az európai lakhatási válságról. Ez volt az egyetlen időpont, amikor olyan más elfoglaltsága volt, ami miatt nem tudott részt venni az ülésen, de még azt is jelezte a bizottság felé, hogy akár délután-este is részt tudna venni az ülésen, ha azt mindenképpen szerdán tartanák meg. A tulajdonosi bizottság ülésének időpontját ezek után a tiszás elnök, Orbán Árpád mégis szerda délelőttben jelölte ki.

A Tisza Párt a döntését, vagyis azt, hogy ezt az úgyszavazok-hogy-nemszavazok megoldást szerdán azzal indokolta, hogy a felmondási javaslat „több száz millió budapesti adófizetői forintról mondott volna le külföldi magánbefektetők javára – a Sziget Fesztivál megrendezésére vonatkozó bármiféle kötelezettség nélkül". A tiszás frakció olyan szerződést akart, amely százszázalékos garanciát nyújt a fesztivál jövőbeni megszervezésére.

Magyar Péter kommentjére reagálva Karácsony azt írta, hogy ő „világos logikai okfejtést” képvisel: „ha lesz Sziget Fesztivál, lesz fővárosi bevétel, és akkor arra lesz garancia. Ha meg nem lesz Sziget, akkor nem lesz bevétel, vagyis garancia se tud lenni, akármennyi Facebook-posztot is írnak erről.”

A főpolgármester itt megismételte: „ahhoz pedig, hogy legyen Sziget, meg kellett volna szavazni egy amúgy is ellehetetlenülő szerződés felmondását, mert bevételről, meg garanciáról, meg kedvezményekről csak az új szerződés keretei között lehetett volna megegyezni. Ez így megy jogszerűen”.

Erre a Tisza Párt elnöke már csak ennyivel reagált: „Szóval arra mi a válasz, hogy miért csak a TISZA képviselőit lehet megint ekézni, vajon Kovács Gergely és Tüttő Kata miért nem hiányzott?”