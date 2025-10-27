Kiadják az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított egyik férfit Németországnak

Egy olasz bíróság jóváhagyta egy ukrán férfi Németországnak történő kiadatását. Az ukrán Szerhij K.-t azzal gyanúsítják, hogy részt vehetett abban a szabotázsakcióban, mely 2022-ben megrongált három Északi Áramlat-gázvezetéket. A férfit augusztusban vették őrizetbe Olaszországban, ügyvédje szerint fellebbez a döntés ellen.

A svéd parti őrség felvétele az Északi Áramlat 2 gázvezeték Svédország kizárólagos gazdasági övezetében keletkezett szivárgásáról 2022. szeptember 28-án Fotó: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

A kiadatás után a német ügyészek hallgathatják ki a gyanúsítottat. A német ügyészség szerint Szerhij K. a támadás egyik feltételezett értelmi szerzője. A férfit európai elfogatóparancs alapján az olaszországi Rimini közelében tartóztatták le, ahol feleségével és gyermekeivel nyaralt. Az őrizetbe vétel óta egy észak-olaszországi, fokozott biztonságú börtönben tartják. A robbantások a Balti-tenger német, dán és svéd gazdasági övezeteit is érintették; Stockholm és Koppenhága már lezárta a vizsgálatát, a német nyomozás tovább folyik.

Az Északi Áramlat-vezetékek elleni merénylet ügyében több európai ország hatóságai együttműködnek, miközben továbbra is vitatott, kik és milyen megbízásból követték el a szabotázst. (Deutsche Welle)