Kilőnek az árak a benzinkutakon az új amerikai szankciók nyomán

Kedden jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami várhatóan napokon belül megjelenik a benzinkutak áraiban is. A Holtankoljak.hu azt írja, hogy a benzin literenkénti beszerzési ára 5 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nő. Ilyen mértékű egyszeri drágulásra nagyon régen nem volt példa, írja az üzemanyagos szakportál.

A nagykereskedelmi árak ilyen mértékű emelkedésének a legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot nőtt az újonnan bejelentett, Oroszországot érintő amerikai olajszankciók nyomán. A nagykereskedelmi árváltozás a portál szerint „holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban”, bár az elmúlt időszakban többször volt arra példa – igaz, enyhébb nagykerár-emeléseknél –, hogy lassabban követték le a nagykereskedelmi árváltozásokat a benzinkútiak.

Ami biztos: az országos literenkénti átlagár most a 95-ös benzinnél 574 forint/liter, míg a gázolaj átlagosan literenként 578 forintba kerül. Vagyis ha egy lépésben emelnének a kutak, akkor a benzinár 0,8 százalékkal drágulna egyik napról a másikra, míg a dízelesek tankolása 1,7 százalékkal kerülne többe. Mindkét üzemanyag ára október elején volt annál magasabban, mint az az 579 és 588 forintos szint, ahová akkor kerülhet, ha a forgalmazók egy az egyben áthárítják az áremelést az autósokra.