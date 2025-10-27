TikTok: közel a megállapodás az amerikai részleg eladásáról

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok és Kína véglegesítették a TikTok amerikai verziójának új tulajdonosokhoz kerüléséről szóló megállapodás részleteit. A megállapodást már csütörtökön jóvá is hagyhatja Donald Trump és Hszi Csin-ping. A megállapodás egy szélesebb kereskedelmi keretrendszer része, aminek részleteiről a következő napokban tárgyalnak.

A megállapodás értelmében amerikai befektetők többségi tulajdont szereznek a TikTok amerikai egységében, miközben a kínai ByteDance és kínai befektetők 20 százalék alatti részesedést tarthatnak meg. Az igazgatótanács hét helyéből hat az új amerikai tulajdonosi köré lesz, és az algoritmus felügyelete is hozzájuk kerül. A tranzakció értékét 14 milliárd dollárra becsülik, több részletet nem hoztak nyilvánosságra.

Nem hivatalos értesülések szerint az új amerikai befektetők között lehet Rupert Murdoch médiamogul és Larry Ellison, az Oracle alapító-tulajdonosa. Vannak találgatások Barron Trump, az elnök 19 éves fia, valamint Jack Advent, Trump korábbi közösségimédia-producere esetleges igazgatósági szerepéről is.

Trump vasárnap érkezett Malajziába a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének csúcstalálkozójára, amely része az ötnapos ázsiai útjának. Csütörtökön várhatóan személyes találkozóra kerül sor Trump és Hszi között, ahol a mezőgazdasági és kereskedelmi megállapodások mellett a kínai importokra tervezett 20 százalékos amerikai vámok is szóba kerülnek majd. (Guardian)