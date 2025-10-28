Az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re

Hidegháborús kémjátszmákat idéző történetet mutatott be az amerikai AP hírügynökség.

Megírták, hogyan próbálta meg egy amerikai ügynök rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el a venezuelai elnököt.

A történet egyik főszereplője Edwin Lopez, aki attaséként és a belügyminisztérium ügynökeként dolgozott a Dominikai Köztársaságban lévő amerikai nagykövetségen. A karib-tengeri kábítószer-kereskedelemre specializálódott ügynök nagyon megörült, amikor 2024 áprilisában egy névtelen informátor bejelentkezett a nagykövetségen, hogy információi vannak a Maduro által használt repülőgépekkel kapcsolatban.

Lopez felhívta az informátort, akitől megtudta, hogy két repülőgépet éppen a Dominikai Köztársaságban javítanak. Miután azonosították a gépeket, az is kiderült, hogy a venezuelai elnök öt pilótáját is elküldte a szigetországba, hogy a javítás után hazavezessék a gépeket. Lopeznek az az ötlete támadt, hogy megpróbálja beszervezni az egyik pilótát.

Miután engedélyt kapott amerikai feletteseitől és a dominikai hatóságoktól is, munkatársaival egyenként leült beszélgetni a pilótákkal. Az ügynökök úgy tettek, mintha nem tudnának róla, hogy a pilóták Madurót szokták szállítani. Mindenkivel egy órát beszélgettek, utoljára pedig a legígéretesebb személyt, Bitner Villegas ezredest hagyták. Villegas azért volt különösen értékes, mert rendszeresen vezette az elnök repülőgépeit, Maduro pedig nemcsak személyesen ismerte, hanem meg is bízott benne.

Nicolás Maduro és Bitner Villegas Forrás: Nairobi/X

Lopezék a beszélgetés elején semleges témákról kérdezték a pilótát. Például azokról a híres személyekről, akiknek vezette a repülőit. Villegas egyre feszültebb lett, 15 perc után a lábai is elkezdtek remegni. Lopez ezután kérdezett rá nála, hogy vezette-e valaha Maduro vagy elődje, Chávez elnök repülőgépeit. Villegas először megpróbálta elterelni a témát, de aztán beismerte, hogy mindkét elnököt szállította. Képeket is mutatott róluk az amerikaiaknak, akiknek az általa meglátogatott venezuelai katonai létesítményekről is beszámolt. Bár Villegas nem tudott róla, a beszélgetést Lopez egyik munkatársa rögzítette.

A beszélgetés végén Lopez konkrét ajánlatot tett a pilótának: ha olyan helyre vezeti Maduro repülőgépét, ahol az amerikaiak elkaphatják az elnököt, nagyon gazdag ember lesz belőle. Három lehetséges helyszínként a Dominikai Köztársaságot, Puerto Ricót és a kubai Guantanamo támaszpontot ajánlották az amerikaiak. Bár Villegas nem fogadta el az ajánlatot, búcsúzóul megadta a telefonszámát Lopeznek.

Lopez a következő hónapokban WhatsAppon és Telegramon keresztül csetelt a pilótával. A beszélgetés azonban sehova sem tartott. Lopez idén júliusban nyugdíjba vonult, küldetését viszont továbbra sem adta fel. Miután Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és keményebben lépett fel Maduróval szemben, Lopez új lendületet vett.

Amikor az amerikai kormány 50 millió dollárra emelte a Maduro kézre kerítőjének szánt jutalmat, Lopez augusztus 7-én a jutalom linkjét mellékelve azt írta Villegasnak, hogy továbbra is vár a válaszára. Nem sokkal később pedig egy másik üzenetben emlékeztette a pilótát, hogy még mindig Venezuela hősévé válhat, és a történelem jó oldalára kerülhet. Villegas azonban nem válaszolt.

Lopez szeptember 18-án egy névtelen repülőgépszpotter X-posztjában meglátta, hogy Maduro egyik repülőgépe furcsa hurkot csinált a felszállás után. Ekkor egy új telefonszámról megint ráírt Villegasra. Amikor a pilóta visszakérdezett, hogy kivel beszél, Lopez emlékeztette az ajánlatára. Villegas ekkor agresszívvá vált, és gyávának nevezte Lopezt. Azt írta neki, hogy a venezuelaiakat más fából faragták, és az árulás lenne az utolsó dolog, amit megtennének. Lopez válaszul elküldött a pilótának egy képet, ami a dominikai tárgyalásukon készült. Miután Villegas visszakérdezett, hogy „őrült-e”, Lopez azt írta, „egy kicsit” igen.

Lopez két órával később tett egy utolsó próbát. A pilóta három gyermekét név szerint emlegetve azt írta, hogy egyre kevesebb ideje maradt Villegasnak, de ha együttműködik, jobb életük lehet az Egyesült Államokban. A pilóta ekkor letiltotta Lopez telefonszámát.

Miután világossá vált, hogy Villegas nem árulja el Madurót, Lopez a venezuelai elnök ellenzékével úgy döntött, hogy megtrollkodja az elnököt. Az első Trump-ciklusban elnöki megbízottként dolgozó Marshall Billingslea szeptember 19-én, Villegas 48. születésnapján az X-en köszöntötte fel a pilótát. Posztjához pedig az ügynök levágásával mellékelte azt a képet, ami Lopez és Villegas dominikai tárgyalásán készült.

A posztot helyi idő szerint 15:01-kor élesítette. Egy perccel azelőtt, hogy a Maduro által használt repülőgépek egyike felszállt a caracasi repülőtérről. Húsz perccel később a repülő váratlanul visszatért Caracasba.

A több mint 3 millió felhasználót elérő poszt élesítése után napokig senki sem hallott Villegasról. A pilóta végül szeptember 24-én jelent meg a nyilvánosság előtt, a venezuelai belügyminiszterrel közösen szerepelt egy tévéműsorban. A miniszter „csalhatatlan, ütős hazafinak” nevezte a pilótát, aki ökölbe szorított kézzel jelezte a Maduro iránti hűségét.