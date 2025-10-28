Oroszországban idén is be akarják tiltani a Halloweent, mert az eltereli a gyerekeket a nemzeti és lelki értékek mentén történő neveléstől

Bár a Halloween még meg sem érkezett, Oroszország erkölcscsőszei idén is hadjáratot indítottak ellene. Hivatalos szervek és konzervatív aktivisták is országszerte tanárokat szólítanak fel a halloween-partik lemondására, mondván, az ünnep ellentétes az orosz „hagyományos értékekkel”, és árt a gyerekek lelki egészségének. Egyes rendezvényszervezőket pedig már a hatóságoknak is feljelentettek „sátánizmus népszerűsítése” miatt, amit Oroszországban nemrég hivatalosan is betiltottak.

Burjátföld közéleti tanácsa például nyíltan felszólította a helyi iskolákat, hogy ne tartsanak halloweenes programokat. Közleményük szerint a szülők nem akarják, hogy gyermekeik „boszorkányoknak, hulláknak, csontvázaknak, vámpíroknak, szellemeknek, zombiknak vagy szörnyeknek” öltözzenek. A testület szerint az ilyen jelmezek túl sok agressziót tükröznek, és nem illenek a mai fiatalok neveléséhez, ráadásul elterelik a gyerekeket a nemzeti és lelki értékek mentén történő neveléstől.

Más régiókban is megjelentek hasonló hangok. Jekatyerinburgban is kampány indult a Halloween ellen, mondván az ünnep a nyugati tradíciók káros utánzata, amely lelki problémákat okoz, és sérti az erkölcsi, társadalmi és etikai normákat.

Hasonlóan nyilatkozott az Országos Szülői Bizottság elnöke is, aki „kétes értékű” ünnepnek nevezte a Halloweent, amely szerinte a sátánizmust népszerűsíti és árt a gyerekek mentális egészségének: „Beleborzongok, ha elképzelem, mit érez egy gyerek, amikor meglát egy műhullát vagy a 666-os számot, amit az ördög számának tartanak” – mondta.

A kampányt azonban egyelőre nem karolta fel az orosz parlament, így ezért kivételesen még nem jár börtön Oroszországban. (Meduza)