A Kenyában utazási irodát vezető magyar férfi meglepődött azon, hogy a hatalmas viharban felszállt a repülő

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit – mondta szerdai videójában Szijjártó Péter külügyminiszter.

Fotó: Laban Walloga/REUTERS

Többek között nyolc magyar turistát szállító kenyai kisrepülő kedd reggel zuhant le az ország partvidékén, a fedélzeten mindenki meghalt. Sajtóinformációk szerint a gépen volt a Vasas egyik sportvezetője és családja. A külügyminisztérium keddi közleménye alapján két kiskorú is volt az áldozatok között.

A kenyai polgári légiközlekedés gyors vizsgálatot ígért. Az illetékes magyar konzul pedig már a helyszínen van, és felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították. Szijjártó szerint az áldozatok azonosításához DNS-vizsgálatokra lesz szükség.

A Blikk elérte a helyi, kenyai magyar közösség egy tagját, Pamlényi Miklóst, aki egy utazási irodát vezet az országban. Azt mondta, sok magyar érkezik a kenyai szafarira túrázni. A 16 éve Kenyában élő férfi elmondta, ismeri azt a légitársaságot, amelyhez a balesetet elszenvedett gép tartozott.

„A helyi képviselőjét személyesen is ismerem és a barátomnak is tartom” – Pamlényi szerint a társaság olyan járatokat üzemeltet, amivel a szafarira lehet kijutni. Úgy tapasztalta, a társaság rendben tartja a gépeit. „Nem vagyok pilóta, de laikusként úgy gondolom, meglephette a gépet a heves esőzés. Hatalmas vihar volt, meg is lepődtem, hogy egyáltalán felszálltak.”

