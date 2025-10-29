A Kenyában utazási irodát vezető magyar férfi meglepődött azon, hogy a hatalmas viharban felszállt a repülő

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit – mondta szerdai videójában Szijjártó Péter külügyminiszter.
Többek között nyolc magyar turistát szállító kenyai kisrepülő kedd reggel zuhant le az ország partvidékén, a fedélzeten mindenki meghalt. Sajtóinformációk szerint a gépen volt a Vasas egyik sportvezetője és családja. A külügyminisztérium keddi közleménye alapján két kiskorú is volt az áldozatok között.
A kenyai polgári légiközlekedés gyors vizsgálatot ígért. Az illetékes magyar konzul pedig már a helyszínen van, és felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították. Szijjártó szerint az áldozatok azonosításához DNS-vizsgálatokra lesz szükség.
A Blikk elérte a helyi, kenyai magyar közösség egy tagját, Pamlényi Miklóst, aki egy utazási irodát vezet az országban. Azt mondta, sok magyar érkezik a kenyai szafarira túrázni. A 16 éve Kenyában élő férfi elmondta, ismeri azt a légitársaságot, amelyhez a balesetet elszenvedett gép tartozott.
„A helyi képviselőjét személyesen is ismerem és a barátomnak is tartom” – Pamlényi szerint a társaság olyan járatokat üzemeltet, amivel a szafarira lehet kijutni. Úgy tapasztalta, a társaság rendben tartja a gépeit. „Nem vagyok pilóta, de laikusként úgy gondolom, meglephette a gépet a heves esőzés. Hatalmas vihar volt, meg is lepődtem, hogy egyáltalán felszálltak.”
Egy Cessna Caravan típusú repülőgép felszállás után röviddel, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen lezuhant és kigyulladt.
Süllős Gyula és több családtagja utazott a gépen.
Két család tagjai egy ismerősükkel együtt utaztak a kisrepülőgépen.