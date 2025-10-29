Magyar Péter feldobta a labdát a kis pártoknak, azok meg a maguk módján le is ütötték

„Felkérem a DK, a Mi Hazánk és a Kutya Párt vezetőit, hogy haladéktalanul álljanak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen!” – posztolta Magyar Péter szerda délután. A Tisza Párt elnökéről olyan mesterséges intelligenciával készített videó jelent meg, amit Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke is megosztott, amelyben olyan szavakat adnak Magyar szájába, amiket nem is mondott.

„Amelyik ellenzéki politikus nem áll ki az ellen, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával akarja meghamisítani a TISZA politikusainak mondatait, az nem valódi ellenzéki párt vagy politikus, hanem Orbán Viktor és bűntársai hatalomban tartásán dolgozik” – írta Magyar. Pár órával később meg is jöttek a válaszok a pártoktól.

Fotó: Németh Dániel/444

Kékfideszezni szintén aljas dolog

Dobrev Klára, a DK elnöke azzal válaszolt, hogy természetesen kiállnak Magyar mellett, ahogy kiálltak az őket bíráló egykori momentumos elnök, Fekete-Győr András vagy épp a független képviselő, Hadházy Ákos mellett is.

Dobrev szerint azonban a Fidesz karaktergyilkosságai nem ma kezdődtek, hanem évtizedek óta tartanak. Példának hozta, hogy egy Magyar Péter által is vezetett kuratórium segítségével a Fidesz szemkilövetőként állította be Gyurcsány Ferencet 2006-ban.

„Nem látjuk a különbséget a Fidesz módszerei és a »kékfideszezés« között sem, amellyel Ön éppen azt az ellenzéki pártot támadta meg, amely a legrégebb óta van a NER lejárató kampányainak célkeresztjében” – írta Dobrev, aki szerint Magyarnak nyilvánosan el kéne ismernie, hogy a kékfideszezés is olyan aljas, mintAI-val hamisítani.

T*r*ck*** L*szl*

A Mi Hazánk Facebookról letiltott elnöke, Toroczkai László az X-en reagált: ő is elítéli a Fidesz mocskolódó kampányait, de nem azért, mert Magyar előtt szeretné bizonyítani, hogy a Mi Hazánk nem a Fidesz szatellitpártja, hanem mert mindig is elítélte.

Toroczkai egyúttal felkérte Magyart, hogy ne hazudjon róla olyanokat, hogy simán le lehet írni a nevét a Meta platformjain. Magyar pár napja kommentelt Dúró Dóra mi hazánkos politikus posztja alá: „Miért hazudjátok azt, hogy Toroczkai László nevét nem lehet leírni a Facebookon? Nekem sikerült…” – írta Magyar.

Erre most Toroczkai azt reagálta, hogy le van tiltva, és hogy erre aktuális példa Konok Péter történész posztja, amely alapján Konok korábbi posztját azért szedte le a Facebook, mert leírta Toroczkai nevét.

„Most én kérem fel Magyar Pétert, hogy nyilvánosan ítélje el a Meta beavatkozását, és kérje fel Dávid Dórát, a Meta korábbi jogtanácsosát, hogy hívja fel a munkatársait, és fejezze be a Meta a választásokba való beavatkozást” – írta Toroczkai.

Nincs valóság

A Kutyapárt részéről Nagy Dávid pártigazgató azzal reagált, hogy náluk nem szokás kiállni vagy épp üdvözölni dolgokat, bár nem is kérték fel őket korábban ilyesmire. Szerinte vagy tudnak valami valódit tenni egy ügyben, vagy nem, a Facebookon kiállni pedig értelmetlen dolog.

„Ami Orbán Balázs és a többi nemzetvesztő tartalomgyártó oldalain történik az valami új: eltűnt az igazságmag. Nem szándékos félreértések, szavak kiforgatása vagy éppen hazugság építése zajlik: nincs a tartalom mögött semmi igazság” – írta Nagy, aki szerint az új kampány már nem is vicces, hanem egyszerűen szomorú.

„Csak hazugság. Ez már a post-post truth és így semminek nem lesz semmi értelme, és még rosszabb lesz minden. Igazság és valóság nélkül nincsen politika, nincsen cselekvés és nincs demokrácia sem. Nem tudom ez végül kiállás lett-e. Remélem a felkérésnek eleget tudtam tenni, mert az ügy az jó és lehetne közös” – írta.

( A Helyzet: van! korábbi adása is foglalkozott azzal, hogyan kezdte propagandacélokra használni a Fidesz az AI-videókat.)