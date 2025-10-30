A miniszterelnök katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Jamaicát

„Infrastruktúránk súlyosan megsérült” – mondta Desmond McKenzie, Jamaica önkormányzati minisztere. „Jamaica egésze megérezte Melissa erejét.” A miniszter elmondta, hogy 15 ezer ember kényszerült átmeneti menedékhelyre és 530 ezren maradtak áram nélkül a 2,8 milliós lakosú országban. A Melissa volt az elmúlt közel 200 év legerősebb trópusi ciklonja Jamaicában, és egyben az egyik leghevesebb atlanti hurrikán, amelyet a mérések kezdete óta megfigyeltek. Andrew Holness miniszterelnök katasztrófa sújtotta területté nyilvánította az országot, ami lehetővé teszi a hatóságok számára a kötelező evakuálási parancsok kiadását és az árak befagyasztását.

St. Elizabeth Parish Jamaica partjainál október 29-én. Fotó: AFP VIDEOGRAPHICS/AFP

A jamaicai kormány szerdán még nem tudta megmondani a károk pontos mértékét, de az ENSZ helyi koordinátora, Dennis Zulu, „óriási, példátlan pusztításról” számolt be. „Emberek élnek menedékhelyeken országszerte” – mondta. – „Az eddigi előzetes felmérések alapján olyan szintű pusztítást látunk, amilyet korábban soha.”

A Brit Vöröskereszt globális segélyezési vezetője, Alexander Pendry, szintén azt mondta, az első jelentések szerint Melissa „példátlan katasztrófa a sziget számára”.

A Jamaicai Vöröskereszt elsődleges célja, hogy minél gyorsabban eljuttassa a segítséget a lakossághoz. „Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen közösségeket és embereket ért hatás hosszú távon is súlyos lesz” – tette hozzá Pendry.

A közlekedési miniszter, Daryl Vaz, közölte, hogy a hatóságok azon dolgoznak, hogy a repülőtereket mielőbb megnyissák, és be tudják juttatni a segélyeket az országba. A fővárosi Norman Manley nemzetközi repülőtér meglátogatásakor a miniszter azt mondta, reméli, hogy a segélyszállítmányok már csütörtökön landolhatnak.

A Melissa Jamaica délnyugati részén, New Hope városa közelében ért partra, tartósan akár 295 km/h-s szélsebességet is elérve az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikán Központja szerint, ami jóval meghaladja az 5-ös kategóriájú viharok minimális 252 km/h-s szélsebességét. Ez a Saffir-Simpson szélskála legmagasabb szintje. Jamaicát elhagyva most Kubához ért a hurrikán, ahol szintén több százezer embert evakuáltak.

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a viharok gyorsabban és nagyobb gyakorisággal erősödnek fel az óceáni vizek melegedése miatt. Számos karibi vezető felszólította a gazdag, súlyosan szennyező országokat, hogy nyújtsanak jóvátételt segélyt vagy adósságcsökkentés formájában támogassák a trópusi szigetországokat.

(Guardian)