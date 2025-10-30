Elesett egy férfi a megállóban, a kiérkező mentősök azonban ellátás helyett felrakták a villamosra a szemtanúk szerint

Egy szemtanú beszámolója szerint a kiérkező mentősök valódi segítség helyett feltettek a villamosra egy fájdalmakkal küzdő férfit szerda este a Móricz Zsigmond körtéren.

A Pesten Hallottam Facebook-csoportban megosztott beszámoló szerint a hajléktalannak kinéző, idős, bottal közlekedő férfi a villamos mellett esett el. Amikor a járókelők a segítségére siettek, csak annyit mondott, hogy nagyon fáj a csípője és nem tud megmozdulni. Miután a járókelők látták, hogy nem tud felkelni, kihívták a mentőket.

A mentők 1 óra múlva értek a helyszínre. Pár perccel előttük viszont polgárőrök is megjelentek a villamosmegállóban. Amikor a szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt, az egyik polgárőr azt válaszolta, hogy a mentők biztosan nem jönnek ki, mert a sérült „egy csöves”.

Pár perc múlva viszont megérkeztek a mentők, akik elkezdtek foglalkozni a sérülttel. Az egyik polgárőr ekkor a beszámoló szerint azt mondta a szemtanúknak, hogy „jól jártatok, máskor ilyenkor annyit mondanak, hogy a kurva anyátok.” A férfit végül a mentők és a polgárőrök közösen állították fel, majd a beszámoló szerint feltették a villamosra, és otthagyták. A férfi állítólag a jelenet után sírt és maga alá vizelt a villamoson.

Villamosok a Móricz Zsigmond körtéri végállomáson Fotó: Molnár Kristóf/444

A történtekre kommentben reagált az Országos Mentőszolgálat. Azt írták, hogy „az eljárás vérlázító”, és „nem csak szakmai szabályszegés, hanem embertelenség is”, így azonnal vizsgálatot indítanak. Ha bebizonyosodik, hogy a történet igaz, „a vétkes többé nem lehet a segítő hivatású Mentőszolgálat tagja”.

Az Országos Polgárőr Szövetség a Telexnek azt írta, hogy visszautasítják a feltételezést, miszerint a polgárőrök érzéketlenül bántak volna a férfival. Szerintük azért mondta az egyik polgárőr, hogy a férfi hajléktalan, mert látásból ismerte. A férfit pedig azért segítették fel a villamosra, mert a csepeli hajléktalanszállóhoz akart menni. A mentők elvileg háromszor is rákérdeztek, hogy ne szállítsák-e kórházba, de a férfi elutasította az ajánlatot.