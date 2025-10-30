Zebegényben a polgármester betiltotta a családi tökfaragást, mert a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére

Családi tökfaragást hirdettek meg péntek délutánra Zebegény főterére: tea, süti, őszi díszek az iskolai szünetben délután háromkor. Az eseményt azonban mégsem tarthatják meg, Ferenczy Ernő polgármester ugyanis betiltotta a rendezvényt: nem adta meg a közterület-használati engedélyt, mert a tökfaragás szerinte súlyosan veszélyezteti a Dunakanyarban lévő falut.

„A Halloween és a »haláltökök« idegenek Zebegény szellemiségétől. A Halloween az angolszász kultúra halálünnepe, amely a halált vidám, játékos és/vagy ijesztő formában jeleníti meg. A halál ijesztő motívumait díszként kezelni, mécsesekkel világító minél rémisztőbb fejeket faragni, miközben Zebegényben az emberek a temetőben, imával és gyertyával emlékeznek – ez nem illik a helyi közösséghez, és mélyen sérti annak érzékenységét. A »haláltökök« látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja”

– írja a bizarr tiltást indokló posztjában Ferenczy, bár, mint hozzáteszi, nem is tiltásról, hanem elvekről van szó:

„Zebegény hagyományai, egyházi élete és szakrális csendje nem állítható szembe idegen kulturális mintákkal és azok népszerűsítésével.”

A polgármesteri eszmefuttatásból ünneprontás bármit is kihagyni, hiszen a poszt teljes szövegének helye lenne a helyi értéktárban, de a legfontosabb üzenetet azért itt is rögzítsük, hátha nincs valaki tisztában a zebegényi renddel:

„Zebegény nem Halloween-falu, és nem is lesz az. Ez a mi rendünk, a mi Zebegényünk.”

A közösségi tökfaragást előzetesen péntek délutánra hirdették meg egy Facebook-eseményben Zebegény főterére, erről a brutálisan veszélyes programról volt szó:

Rutinos szem kellhetett ahhoz, hogy kapásból kiszúrja valaki a felforgató, súlyosan hagyomány- és Zebegényellenes tevékenységet ebből a megfogalmazásból:

„Zebegényi tökjó délután! Faragjunk együtt tököt, gyújtsunk mécsest, és világítsuk be közösen az őszi estét! 15 db tökünk lesz a Zebegényi Zöldséges jóvoltából, természetesen lehet sajátot is hozni. Faragóeszközt érdemes hozni, pl fúróval is lehet szépeket alkotni, de az pont van itt is. Mécseseket biztosítunk.”

A két szervező a képviselő-testületben a polgármester helyi ellenzékébe tartozó képviselők voltak, akik meglepődve értesültek arról, hogy Ferenczy nem akar közterülethasználati engedélyt adni. Miután a polgármester többek között arra hivatkozott, hogy az esemény zavarná a misét, a szervezők módosították az időpontot, hogy addigra befejeződjön a családi program, de a polgármester hajthatatlan volt. Szerinte a tökfaragás valójában bújtatott Halloween-ünnep, ami szerinte megengedhetetlen.

„Zebegény értékei nem képezhetnek vita tárgyát mert Zebegény keresztény, hagyománytisztelő közösség, ahol az ünnepeknek helyük és idejük van. Lehet, hogy Budapesten vagy ahhoz közeli, lakosaiban felhígult településeken engedik az idegen szokások terjedését, Zebegényben nem fogjuk”

– írta Ferenczy Ernő, aki korábban már más ügyekben is a beköltözők elleni kiszólásokkal vegyítette megszólalásait. „Önöknek talán még nincs halottjuk a helyi temetőben” – írta most, azt sérelmezve, hogy halottak napja előtti napon hogy lehet tökfaragást tartani – ezt az eseményt végül már 200-300 fős, a település rendjére veszélyes rendezvénynek állította be.

Ferenczy Ernő zebegényi polgármester Vitályos Eszterrel és Rétvári Bencével Fotó: Facebook / Ferenczy Ernő polgármester

A kezdeményezők végül a főtér helyett egy családi ház udvarán tartják meg a tökfaragást pénteken Zebegényben. Posztjuk szerint ők egyáltalán nem akarták megzavarni a halottak napját, nem is aznap van a rendezvényük, már csak ezért sem lehet szentségtörésről beszélni: