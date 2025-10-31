A Sagrada Familia lett a világ legmagasabb temloma

Fotó: Manuel Cohen/Manuel Cohen

Csütörtökön egy daru újabb kőelemet helyezett el az 1882 óta épülő barcelonai Sagrada Familia katedrális központi tornyának telejére, ezzel az elérte a 162,91 méteres magasságot, 1,8 méterrel meghaladva az eddigi bajnokot, az ulmi katedrális tornyát, ami 161,53 méterrel tartotta a csúcsot - írja a Guardian.

A Sagrada Familia még így sincs sehol gatyázásban a sváb templomhoz képest. Azt ugyanis 1377-ben kezdték el építeni, majd 166 évvel később, 1543-ban kis időre megszakították az építkezést, amit csak a 19. században folytattak és végül 1890-ben fejeztek be.

A Sagrada Familia ezzel még messze nem készült persze el, maga a központi torony majdnem 10 méterrel lesz magasabb a végére és a tervek szerint eléri a 172 métert. Most úgy becsülik, hogy a belépőjegyek árából finanszírozott barcelonai építkezés még egy évtizedig tarthat. A tervező Antoni Gaudi életében csak 1 torony készült el. Az építész halálnak 100. évfordulóját jövőre ünneplik.