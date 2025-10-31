Aranyszínű sárgaság: a megműveletlen szőlőültetvényeket mostantól záros határidőn belül kivágják

Az aranyszínű sárgaság elleni további védekezés érdekében szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást, valamint a hegyközségek bizonyos növényvédelmi beszerzéseire ezentúl könnyített közbeszerzési szabályok lesznek érvényesek – közölte Nagy István agrárminiszter.

Az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás szerint szigorúbb szabályozás lép életbe a megműveletlen szőlőültetvényekkel kapcsolatban. A hegybíró mostantól figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket.

A figyelmeztetést követően 7 nap áll rendelkezésre, hogy a használó nyilatkozzon arról, hogy megkezdi a rendeltetésszerű művelést vagy a területet mással művelteti. Amennyiben ez nem történik meg 14 napon belül, úgy a hegybíró mulasztási bírság kiszabását követően kötelezi a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására.

Fontos, hogy a gazdálkodók a megszabott határidőket betartsák, ellenkező esetben az eljáró hegybíró kötelezettségszegés miatt közérdekű kivágást rendel el, amelynek költségei a tulajdonost terhelik.

Bevezették azt is, hogy a közbeszerzési szabályok alól mentesülnek a hegyközségek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzése vagy elhárítása, valamint növény-egészségügyi közérdekű védekezés érdekében történő beszerzései, amennyiben az az európai uniós közbeszerzési értékhatárt nem érik el.

Az aranyszínű sárgaságot a szőlőkabóca terjeszti. Mára egyet kivéve az ország valamennyi borvidékén azonosították a pusztító szőlővészt. A jelenségről itt írtunk bővebben.