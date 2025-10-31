Lukasenko most azt állítja: Roman Protaszevics nem ellenzéki újságíró-aktivista, hanem fehérorosz hírszerző volt

Roman Protaszevics, az ellenzéki Nexta egykori főszerkesztője hírszerző volt, és 2021-ben beépített ügynökként dolgozott, állítja Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök.

„Kénytelenek voltunk műveletet végrehajtani a letartóztatására. Görögországba utazott, ott beszámolt a hírszerzőknek, megkapta a feladatát, visszaindult Vilniusba. Azzal vádoltak minket, hogy letartóztattunk egy ellenzékit. De ő nem ellenzéki volt. Erre bevezették a szankciókat” – fejtegette Lukasenko.

Roman Protaszevics Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Protaszevics 2021-ben a barátnőjével, Szofija Szapegával Athénból Litvániába tartott, amikor a fehérorosz titkosszolgálat bombariadó ürügyével Minszkben leszállásra kényszerítette a Ryanair menetrend szerinti gépét, majd őrizetbe vette a két ellenzékit.

A férfit arra kényszerítették, hogy nyilvánosan vallja be „bűneit”. Protaszevics később megtagadta a börtönbüntetésre ítélt barátnőjét, bírálta Lukasenko ellenzékét, összeházasodott egy korábban nem ismert nővel, majd a rendszer propagandistája lett. (Meduza)