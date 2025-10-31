Vége a 20 fokoknak, jövő héten bejelentkezik az esős hideg

Hétvégén még kitart az átlagosnál melegebb idő, pár fokkal még meg is haladhatjuk a 20 fokot – írja az Időkép. Ugyanakkor északon, északkeleten valamivel hűvösebb lesz.

Vasárnap késő este nyugat felől egy hullámzó hidegfront éri el az országot, egyre többfelé elered az eső. A csapadékzóna kelet felé haladva veszíteni fog erejéből, hétfő délutánra elhagyja az országot. Így jelentősebb esőre csak a nyugaton, délnyugaton lehet számítani, ott 10-20 milliméter is hullhat, máshol ennél jóval kevesebb.

A front mögött északnyugatira fordul és feltámad a szél, a Dunántúlon hétfőn helyenként viharos lökések is lehetnek. Ezzel együtt viszont nyugat felől már reggel csökkenni kezd a felhőzet, délután a Tiszántúlon is kisüt nap.

A hőmérséklet pár fokkal visszaesik, már sehol sem érjük el a 20 fokot, délután 13-17 fok között alakulnak a maximumok.

Ezt követően várhatóan egy hosszabb nyugodt periódus veszi kezdetét. Hajnalonként fokozódik a pára- és ködképződés, a délutánok azonban az ország nagy részén viszont napos, kellemes őszi időt lesz, 15 fok körüli csúcshőmérséklettel.