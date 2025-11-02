Gáspár Evelin vesztett, ifjabb Schóbert Norbert nyert a Sztárboxban

Egy hét szünet után megint beküldtek pár ismertebb embert a ringbe, hogy az RTL élő adásában gyepálják egymást, méghozzá most utoljára – legalábbis egy ideig biztos – mert ez most a Sztárbox döntője, amit azzal indítottak, hogy külön köszöntötték a közönségben ülő Müller Pétert.

Az sajnos nem derült ki, hogy az író kinek drukkolt az első mérkőzés alatt, Gáspár Evelinnek vagy Kulcsár Edinának. Azt azonban megtudhattuk, hogy Gáspár Evelin szerint ez az öv neki jár. A kétmillió alkoholbeteg országában ezután arra kérte a nézőket, hogy igyanak meg a kedvéért egy pálinkát, mire a műsorvezető Ember Márk is azt mondta a kamerának: „Reméljük, önök is isznak!”

Gáspár Evelin a Fidesz-tag édesapja, Gáspár Győző együttesének, a Romantic élő előadására vonult be, hogy aztán Kulcsár ezt tetézhesse azzal, hogy férje, a G.w.M. néven rappelő Varga Márk oldalán érkezzen meg a ringbe.

A mérkőzést kommentáló Kovács „Kokó” István és Vadon János szerint Gáspár Evelin csak az utolsó menetben tudott érvényesülni, az elején azonban Kulcsár volt erősebb, a bírók pedig a pontozás alapján végül úgy döntöttek, a mérkőzést Kulcsár Edina nyerte, így ő kapta a győztesnek járó övet is.

Ha Müller Péter esetleg ettől nem jött volna hangulatba, ezek után egészen biztos, hogy óriásit bulizott, a szünet alatt ugyanis beállították a DJ pultba Kabát Péter volt focistát.

A szuperdöntőnek nevezett eseményen a második mérkőzést a korábban doppingolás miatt három évre eltiltott kajakozó, Dudás Miklós és a színész Molnár Gusztáv tolták le. „Nem szép, amit csinál, de hatékony” – jellemezte Vadon János Dudás bokszolását, ami a második menet végén már nem volt annyira hatékony, a harmadik menetben pedig már csak ölelgetni tudta Molnárt. A negyedik menet végére a pontozóbírók Molnárt hozták ki győztesnek.

„Igyekszem kilépni a családom árnyékából” – mondta ezután bemutatkozásában ifjabb Schóbert Norbert, aki a harmadik mérkőzés alatt a színész/énekes/műsorvezető Miller Dáviddal lépett ringbe férfi könnyűsúly kategóriában. A laikus szemmel is izgalmas mérkőzést végül a kicsit magasabb, nehezebb és hosszabb karú Schóbert nyerte a pontozóbírók ítélete alapján.

Az utolsó mérkőzésen a Bódi-tesók közül az influenszer/motivációs tréner Bódi Bence és a BSW nevezetű formációból a BSW Matyi néven ismert Sziklai Mátyás csaptak össze a ringben. Itt sem történt kiütés és technikai K.O. sem, pontozással döntötték el a bírók, hogy a mérkőzést Bódi Bence nyerte.

Ennyi volt a Sztárbox idei évada, de nem kell aggódni, látva az érdeklődést, várhatóan jövőre is gyepálhatják majd egymást az ismert és kevésbé ismert emberek a tévében.