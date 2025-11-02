Két brit állampolgár késelt a vonaton Angliában, egyelőre semmi nem utal terrorcselekményre

Rendőrök Huntingdonban, a pályaudvaron, ahol a vonat a támadás miatt megállt. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt, amikor szombat este egy vonaton több embert megkéseltek Angliában.

A vonat az észak-angliai Doncasterből indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.

A támadásban tízen sebesültek meg, négyet közülük már kiengedtek a kórházból, ketten életveszélyes állapotban vannak – erről a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője beszélt egy sajtótájékoztatón. Korábban azt lehetett tudni, hogy kilenc súlyos sebesült van.

A két támadót, egy 32 éves és egy 35 éves, az Egyesült Királyságban született brit állampolgárt a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták. (via Guardian, MTI)