George Clooney ma már úgy látja, hiba volt lecserélni Joe Bident Kamala Harrisre a 2024-es elnökválasztás előtt

George Clooney ma már hibának tartja, hogy Kamala Harrisre cserélték Joe Bident a tavaly novemberi amerikai elnökválasztás előtt. Ezzel együtt a színész azt is állítja, nem bánta meg, hogy véleménycikket írt a New York Timesba, amelyben arra ösztökélte a demokratákat, hogy keressenek új jelöltet Biden helyett.

A demokraták kiemelt adományozójaként is ismert művész a CBS Sunday Morning című műsorában arról beszélt, a pártnak új előválasztást kellett volna tartania, ám ehelyett a küldöttek virtuális szavazásán jelölték Harrist, akinek a ciklusa végéhez közeledő Biden alelnökeként nagyon nehéz dolga volt.

Joe Biden esélyeit arra, hogy legyőzze Donald Trumpot 2024 novemberében, azok után kezdték érdemben kétségbe vonni, hogy igen pocsékul teljesített az első elnökjelölti televíziós vitában.

George Clooney Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

„Lesújtó kimondani, de az a Joe Biden, akivel három hete egy adománygyűjtésen részt vettem, nem a 2010-es Joe Biden volt. Még csak nem is a 2020-as Joe Biden volt. Ugyanaz az ember volt, akit mindannyian láttunk a vitán” – írta Clooney a nagy port felvert New York Times-véleménycikkben, amiben arra kérte Bident, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.

A későbbi Biden–Harris-csere nem segített a demokratákon, Donald Trump győzött, majd idén januárban megkezdhette második elnöki ciklusát. (The Guardian)