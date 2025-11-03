Összeesett és meghalt egy edző egy szerb élvonalbeli focimeccsen

Az első félidőben megszakadt a lučani Mladost és a kragujevaci Radnički 1923 mérkőzése a labdarúgó Szerb Szuperliga, azaz az élvonalbeli bajnokság 14. fordulójában: az 1980-ban született, bosnyák származású Mladen Žižović, a vendégek trénere – aki október végén lett a Radnički 1923 főedzője – az első félidő közepén hirtelen összeesett a kispadnál, és a kórházba vezető úton meghalt – írja a Szabad Magyar Szó.

A kragujevaci Radnički 1923 a 9. és a 14. percben lőtt gólokkal kétgólos előnyre tett szert a lučani Mladost otthonában, de amikor kiderült, hogy Žižović meghalt, a meccset nem folytatták, az első félidő lefújása után megszakadt a meccs.