Az USA enyhíti egyes szankcióit Fehéroroszországgal szemben, ideértve a Lukasenka repülőgépe ellenit is

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kedden enyhített néhány szankciót Fehéroroszországgal szemben, feloldva a korlátozásokat a belarusz nemzeti légitársaság, a Belavia ellen, és engedélyezve az Aljakszandr Lukasenka elnöki repülőgépével kapcsolatos tranzakciókat – írja a Reuters.

Lukasenka szűk körben tartott beiktatása, amit az állami tévé sem adott le. Fotó: Andrej Sztaszevics/Szputnyik via AFP

Az Egyesült Államok 2020-ban vezetett be széles körű szankciókat Fehéroroszország ellen, miután Washington csalásnak minősítette az elnökválasztást. De idén szeptemberben Fehéroroszország 52 politikai foglyot engedett szabadon Donald Trump amerikai elnök kérésére. Lukasenka cserébe ígéretet kapott arra, hogy az USA enyhíti a szankciókat a Belavia légitársaság ellen, lehetővé téve a repülőgépek karbantartását és alkatrész-vásárlását.

Ennek megfelelően az amerikai Pénzügyminisztérium Szankciós Irodája (OFAC) kedden feloldotta a Belavia elleni korlátozásokat. Ezenkívül az OFAC általános engedélyt adott ki, ami bizonyos tranzakciókat engedélyez a három korábban szankcionált repülőgép használatával kapcsolatban – akár Lukasenka, akár a Slavkali nevű, a rezsimhez köthető vállalat részéről.

A licencben szereplő légi járművek közé tartozik egy Boeing 737, amit a fehérorosz kormány elnöki repülőgépként használt, valamint egy másik gép, ami az elnöki flotta része volt. A harmadik egy luxushelikopter, ami a Slavkali tulajdonában van, és amellyel Lukasenkát szállították a külvárosi rezidenciája és Minszk között – áll a korábbi amerikai pénzügyi minisztériumi közleményben.

Miután Washington részben enyhítette a feszültséget Minszkkel, egy magas rangú fehérorosz diplomata tárgyalásokat folytatott európai tisztviselőkkel – amit diplomáciai források szerint Minszk elszigeteltségének enyhítésére irányuló gesztusnak tekintettek.

A döntés a legújabb jele annak, hogy javulni látszik Washington és Minszk kapcsolata, miután az USA évekig igyekezett elszigetelni Fehéroroszországot – többek között magát Lukasenkát is szankciókkal sújtva. A legtöbb szankció eközben továbbra is érvényben marad Fehéroroszországgal szemben, ideértve az Aljakszandr Lukasenka és családja ellenieket. Az amerikai pénzügyminisztérium és külügyminisztérium egyelőre nem kommentálta a döntést.