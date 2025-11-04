Közel tízéves mélyponton a lakásépítések, szeptemberben a lakáshitelezés is csúnyán visszaesett

Idén szeptember végéig mindössze 7490 lakást adtak át, ami 14 százalékkal kevesebb a tavalyi első kilenc havinál, jelentette kedden a KSH. Az átadott lakások száma 2022 óta évről évre csökken, abban az évben még csaknem 14 ezer lakás készült el az év első kilenc hónapjában.

Forrás: Flickr

Bár az utolsó negyedévek jellemzően komoly átadási hullámot hoznak – tavaly mintegy 4600, két éve csaknem 8000 új lakást helyeztek forgalomba az év utolsó három hónapjában –, várhatóan az utóbbi évek egyik legrosszabb mutatóját hozza 2025 ezen a téren is. Csak összehasonlításképp: 2022-ben még több mint 20 ezer, 2020-ban még 28 ezer lakást adtak át. Hasonlóan rossz első háromnegyedéves adatot legutóbb nyolc-kilenc éve láttunk: 2017-ben szeptember végéig 7981 lakás készült el, 2016-ban csak alig több, mint ötezer.

A KSH adatai szerint a fővárosban 9,1 százalékkal, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült idén, mint tavaly. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,5 százalékkal) az átadott lakások száma.

Biztató jel ugyanakkor, hogy az építési engedélyek száma megugrott. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt az idei első háromnegyed évben, amit 37 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Igaz, a második negyedévben kiadott építési engedélyek számától már elmaradt a harmadik negyedévben kiadottaké, ugyanakkor ez a mutató így is hároméves csúcson van.

Mindeközben az MNB lakáshitelezési statisztikája elsőre meglepőnek tűnő adatot mutat: bár szeptembertől elindult a 3 százalékos Otthon start hitelprogram, abban a hónapban várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett a lakáshitelezés Magyarországon. A bankok 112 milliárd forint lakáscélú hitelt hagytak jóvá ebben a hónapban, bő 30 milliárd forinttal kevesebbet, mint a május-július hónapok átlaga volt, ami több mint 20 százalékos visszaesést jelent.

Persze ezt magyarázhatja az is, hogy néhány hétbe beletelhetett, mire az új, nagyon kedvező kamatozású hitelek tömeges jóváhagyása, majd folyósítása elkezdődött, és közben a korábbi, piaci kamatozású hitelek iránti kereslet már visszaesett. A szakemberek szerint a következő hónapok adatai kritikusak lesznek, de a többség szerint az október akár új történelmi rekordot is hozhat a jóváhagyott vagy folyósított lakáshitelekben.