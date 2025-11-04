Politikai veszélyt jelent a Fidesznek, hogy a kistelepüléseken is rossz a gazdasági hangulat

Az emberek fele arra számít, hogy nem javul majd a háztartásuk anyagi helyzete a következő egy évben – derült ki a Policy Solutions friss elemzéséből, amit a Telexen publikáltak. 26 százalék romlásra, 17 százalék javulásra számít.

A várakozások nagyot változtak egy év alatt: tavaly októberhez képest csökkent a romlásra számítók aránya, nagyon picit nőtt a stagnálást váróké, és emelkedett azoké, akik úgy gondolják, a háztartásuk anyagi helyzete jobb lesz. A márciusi méréshez képest is van elmozdulás.

Fotó: Policy Solutions

A kormánypárti szavazók a legoptimistábbak, de ez is csak azt jeleni, hogy minden negyedik ember számít arra, hogy jobban él a következő egy évben. A Tisza szavazói, illetve a pártnélküliek a legpesszimistábbak. Mindez úgy jött ki, hogy a Fidesz minden korábbinál nagyobb osztogatást ígér, amire amúgy nincs meg a fedezet.

Az adatok megvannak területi bontásban is, így látszik, hogy míg Budapesten az emberek 28 százaléka számít arra, hogy javulni fog a helyzete, addig a megyeszékhelyeken, városokban és községekben csak 14-16 százalék. Az emberek 46-52 százaléka stagnálásra számít, viszont Budapesten kívül csaknem minden harmadik ember úgy gondolja, a következő egy évben rosszabbul él majd.

Politikai veszélyt jelent a Fidesznek, hogy még az erősségének számító kistelepüléseken is rossz a gazdasági hangulat – írta elemzésében Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója.

A kutatás során megkérdezték azt is, a Fidesz vagy a Tisza kormányozna-e jobban 12 felsorolt területen. A válaszok alapján a migrációt, a háború elkerülését és a családtámogatásokat leszámítva a többi területen a Tiszától várnak jobb teljesítményt az emberek. A lakáspolitikát nézve hajszálnyi a különbség, az viszont érdekes, hogy nem ment át a propaganda üzenete arról, hogy a Tisza valójában emelné az adókat. (Ezt Magyar Péter visszautasítja.)

Fotó: Policy Solutions

A PS elemzése szerint az elmúlt fél évben figyelemre méltó tendencia, hogy mindkét oldal tovább erősödött a számára kedvezőbb témákban. A tavaszi méréshez képest a Tisza növelte előnyét az uniós pénzek megszerzése, az infláció csökkentése, a korrupció elleni harc és az egészségügy fejlesztése témakörökben, míg a Fidesz a migráció elleni fellépés területén tudott erősíteni a számokban.

Magyar Péter az egyik fórumon kapott kiskakassal. Magyart Orbán nevezte el kiskakasnak, amit ő és a szimpatizánsai is a visszájára fordítottak. Fotó: Bankó Gábor/444

A választási győzelem szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy a bizonytalanok mit gondolnak a két nagy párt kormányzati kompetenciájáról és ki tudja meggyőzni őket. A kutatás eredményei alapján tavaszhoz képest a Tisza ebben a körben tudott javítani, a bizonytalanok körében is a legtöbb kérdésben hitelesebbnek tartják, mint a Fideszt, de azért szinte minden témakörnél úgy gondolják, egyik párt sem tudja kezelni azt.

Az elemzést megalapozó kutatást a Závech Research végezte szeptember 26. és október 10. között, 1000 ember megkérdezésével.