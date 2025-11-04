Ukrajna újabb 1,8 milliárd eurót kap az Európai Uniótól

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának szánt pénzügyi keret ötödik támogatási csomagjának kifizetését, így a háborúban álló ország 1,8 milliárd euróhoz jut hozzá. A pénzt elsősorban az ukrán gazdaság makroszintű stabilitásának megerősítésére és a közigazgatás működtetésére kell költeni.

Az Ukrajna támogatására kitalált pénzügyi keret 2024 márciusa óta létezik. Az Európai Unió 50 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában. Ukrajna több mint 19 milliárd eurót már megkapott a keretből.

A keretből 32 milliárd eurót az uniós tervben meghatározott reformok és beruházások támogatására különítettek el. Ezeket a pénzeket akkor kaphatják meg az ukránok, ha teljesítik az előre meghatározott elvárásokat.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az Európai Bizottság szeptemberben értékelte az ukránok legutóbbi kifizetési igényét. A Bizottság beszámolója alapján a tagállamokat tömörítő Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az ukránok megfelelő módon hajtották végre a kért reformokat, így hozzájuthatnak a keret következő részletéhez.