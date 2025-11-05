Az egyik kínai gyártó távolról le tudja állítani az Európában eladott elektromos buszait, a dán hatóságok gőzerővel dolgoznak a probléma elhárításán

Dánia rendkívüli vizsgálatot indított, miután norvég közlekedési hatóságok feltárták: a Yutong kínai buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez. Erre elvileg szoftverfrissítés és hibakeresés miatt van szükség, de lehetővé teheti buszok menet közbeni leállítását is, távolról. A norvég tömegközlekedési hatóság, a Ruter zárt, izolált környezetben végzett tesztje kockázatokat talált, ezért a cég szigorúbb kiberbiztonsági előírásokat készül bevezetni a jövőbeni beszerzésekhez.

A norvég vizsgálat szerint a távoli deaktiválás megakadályozható a fedélzeti SIM‑kártyák eltávolításával, ám ez más rendszerek (például flottakövetés, karbantartási telemetria) kapcsolatát is megszakítaná, ezért ez nem egy azzonnal bevethető megoldás. A Ruter vezérigazgatója közölte: a kockázatok mérséklésére további országos szintű intézkedések is szükségesek, és a következő generációs, még integráltabb buszok érkezése előtt kell lépni.

Dániában a legnagyobb tömegközlekedési vállalat, a Movia 469 kínai elektromos buszt üzemeltet, ezekből 262 Yutong. A vállalat operatív vezetője szerint „nem kizárólag kínai buszproblémáról” van szó: minden, internetkapcsolattal rendelkező elektromos jármű leállítható távolról, a kínai eszkzökkel szerelt buszok és autók mind kockázatot jelentenek. A dán katasztrófavédelmi és védelmi ügynökség konkrét leállítási esetről nem tud.

A Yutong közleményben azt írja, maradéktalanul betartja a helyi jogszabályokat és iparági szabványokat; az EU‑ban keletkező járműterminál‑adatokat a frankfurti Amazon Web Services adatközpontban tárolják, titkosítással és hozzáférés‑vezérléssel védve, harmadik fél hozzáférése csak az ügyfelek jóváhagyással lehetséges. A cég szerint az adatkezelés célja kizárólag üzemeltetési karbantartás és a szolgáltatások fejlesztése. (Guardian)