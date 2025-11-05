Hat óra lenne vonattal a Budapest-Berlin az EU nagysebességű vasúti terve szerint

Bemutatta Brüsszelben az Európai Bizottság az Európa hosszú távú, 2050-ig szóló nagysebességű vasúti hálózatának tervét. Az ambiciózus tervezet célja, hogy az úgynevezett TEN-T nagysebességű vasúthálózat kiépítésével drasztikusan csökkenjen a vonatok utazási ideje az európai nagyvárosok között. A szerényebb tervben legalább 200, a merészebben minimum 250 km/h sebességgel számolnak a nagyvárosok között.

A tervezett nagysebességű vasúti hálózat a várható és a jelenlegi menetidővel az európai nagyvárosok között Grafika: Európai Bizottság

Ezzel a mostani nyolc és fél óráról például négy és fél órára rövidülne az út Bécsből Prágán át Berlinbe, de számolnak azzal a két magyar nagysebességű projekttel is, amit Lázár János minisztériuma az utóbbi években levett a napirendről. Ha ezek megvalósulnának a Budapest-Bécs út vonaton 100 percre csökkenne a mostani 2 óra 40 percről, és Bécsen át Berlin vagy Varsó is nagyjából hat óra alatt elérhető lenne a magyar fővárosból. Erdélyen át Bukarest szintén hat óra lenne csak a jelenlegi 15 helyett.

A teljes hálózat kiépítése a hivatalos becslés szerint 546 milliárd euróba kerülne, az infrastruktúra kiépítéséhez az uniós források és kedvezményes hitelek mellett magánbefektetőket is benonnának. A Bizottság terve szerint a benne szereplő projektek elsőbbséget élveznek majd az uniós források elosztásánál.