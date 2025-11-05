Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában

Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar diákokat Ukrajnában - jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány folyamatosan kapcsolatban állt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok szerint ugyanis ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Korábban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) adott ki nyilatkozatot arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK-t), ahonnan négy hallgatót nem engedtek ki. A Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon négy magyar egyetemistát tartottak vissza, annak ellenére, hogy tanulmányaik miatt érvényes halasztással rendelkeznek.

A toborzásért is felelős TCK-k az elmúlt hónapokban rengeteg feszültség forrásai voltak az ukrán-magyar kapcsolatokban, elsősorban Sebestyén József halála miatt, aminek következtében Magyarország több ukrán tisztviselőt kitiltott. (via MTI)