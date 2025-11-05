Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában

POLITIKA
Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar diákokat Ukrajnában - jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány folyamatosan kapcsolatban állt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok szerint ugyanis ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Korábban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) adott ki nyilatkozatot arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK-t), ahonnan négy hallgatót nem engedtek ki. A Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon négy magyar egyetemistát tartottak vissza, annak ellenére, hogy tanulmányaik miatt érvényes halasztással rendelkeznek.

A toborzásért is felelős TCK-k az elmúlt hónapokban rengeteg feszültség forrásai voltak az ukrán-magyar kapcsolatokban, elsősorban Sebestyén József halála miatt, aminek következtében Magyarország több ukrán tisztviselőt kitiltott. (via MTI)

POLITIKA II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság Szijjártó Péter Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ukrajna
