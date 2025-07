Ukrán tisztviselőket tiltott ki a magyar kormány Sebestyén József halála miatt

A kormány kitiltotta azt a három ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik szerintük „a kényszerszorozásokért” felelősek, és akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezték az Európai Uniónál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Elmondta, hogy az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a Nyugati Műveleti Parancsnokság parancsnokáról és a védelmi minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó.

A külügyminiszter a magyar-üzbég gazdasági vegyes bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón kitért a július 6-án meghalt Sebestyén József esetére is. A beregszászi férfit a családja szerint vasdorongokkal verték meg, miután június közepén Beregszászról mozgósították, a kiképzőtáborból videórészletek is kikerültek arról, hogy a térden álló, katonaruhás férfit valakik csicskáztatják. Sebestyén József három nap múlva elhagyta a kiképzést, majd néhány nappal később maga ment be a beregszászi kórházba, ahol a hivatalos jelentés szerint tüdőembóliában halt meg július 6-án. Szijjártó Péter most arról beszélt, hogy az Európa Tanács jelentése szerint az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Szijjártó itt Michael O'Flaherty emberi jogi biztos július eleji jelentésére hivatkozik, amiben az ukrán parlament emberi jogi biztosára hivatkozik, aki arra figyelmeztetett, hogy az ukrán katonai toborzók által elkövetett emberi jogi jogsértések „rendszeressé és széles körűvé” váltak. Ukrajna egyébként teljes körű vizsgálatot indított Sebestyén József halála ügyében. Egyelőre a magyar kormány sem tudta egyértelműen bizonyítani, mi okozta a férfi halálát.

Szijjártó szerint a magyar-ukrán kapcsolat befagyásával Kijev nagy bajban lenne, ugyanis hazánk ma a szomszédos ország legnagyobb villamosenergia-ellátója, illetve több százmillió köbméter földgáz érkezik Ukrajnába Magyarországról. „Tehát akkor lenne csak igazán nagy bajban Ukrajna, ha befagynának ezek a kapcsolatok.” (MTI)