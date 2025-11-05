Öt halott, egy sérült egy Pest megyei vonatbalesetben

A Budapestre tartó Tokaj InterCity ütközött autóval a Pest megyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t.

A MÁV azt írja, a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor - az elsődleges információk szerint – a gépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

Fotó: MÁV

A Katasztrófavédelem azt mondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkéntes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből. Őt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A vonat utasai közül senki sem sérült meg.

Tápiószecső és Nagykáta között szünetelt a vasúti közlekedés, csak hajnali négykor indult újra a forgalom, miután befejezték a helyszínelést. A vonalon szerda reggelig fennakadások, járatkimaradások várhatók.