Hiába szervez Fásy Ádám ősmagyar szépségversenyt is, csak viszi a pénzt a Karcagon felállított Sámándob

Kong az ürességtől a Sámándob, 24 milliós forintos rezsijét sem tudná kitermelni Karcag 4,7 milliárdból épült turisztikai csodája, írja a 24.hu. A lap szerint a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ nevű létesítmény „2025-re gyakorlatilag feladta a bevételszerzési stratégiáját, és egy túlárazott helyi művelődési házként üzemel” . Ami általában üresen áll, a jegybevétel nulla, ha vannak programok, azok nyugdíjasbálok, römiversenyek, esküvők – és csak az évi mintegy 30 millió forintnyi támogatás tartja életben.

A központ pénzügyi terve szerint az idei évre a jegybevétel nulla forint, miközben tavaly még fizetős kiállításokat és egy koncertet is rendeztek. A látogatószám a tavalyi 21 ezer főről idén várhatóan a felére csökken, az eladott belépőjegyek száma 10 ezer darabról nullára. Idén összesen 15 rendezvényt tartottak, ezek közül 14 kisebb, 50-200 fős program volt, egy pedig ezer fős.

A Sámándob már a 2024-es nyitóévét is jelentős veszteséggel zárta, pedig volt Munkácsy-kiállítás, Rúzsa Magdi-koncert, Kazaksztán nomádjai tárlat, sőt Fásy Ádám szervezésében sámánista tematikára felhúzott szépségverseny is. Ez utóbbi eseményt második éve az „ősmagyar szimbólumhoz” szervezte Fásy Ádám, a 24.hu cikke szerint: „a Sámándob elé felállított színpadon a dob ritmusára vonulhattak fel a 17–26 éves bikinis versenyzők”.

Akkor a központ bevétele 66,2 millió forint volt, a kiadása elérte a 77,5 millió forintot, tehát a Munkácsy-kiállítás ellenére is több mint 11 millió forintos mínusszal zárt. A Munkácsy-kiállítás 9160 eladott jegyet hozott, a „Kazaksztán nomádjai” tárlatra már csak 139-en váltottak belépőt.

Hét évvel a hazahozatala után 2024. február végén adták át az újra felépített Sámándobot, azaz a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központot. A városból származó Varga Mihály pénzügyminiszter az ünnepségen arról beszélt: „Az 2015-ös milánói világkiállításon szereplő magyar pavilon újjáépített épülete a helyiek szellemi központjaként szolgálhat.”

A milánói világkiállításra készült Sámándobra eredetileg 5-6 milliárd forintot költhetett az állam. Két évvel később, 2017-ben vitték Karcagra az épület vázszerkezetét, ami évekig pusztult a szabad ég alatt, mielőtt újjáépítették volna.