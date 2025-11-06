Leó pápa megint bírálta Trumpot a bevándorlókkal szembeni fellépése miatt

Az idén pápává választott XIV. Leó Castel Gandolfó-i rezidenciája előtt kérdésekre válaszolva ismét bírálta Donald Trump amerikai elnök bevándorlási politikáját. Szerinte egyáltalán nincs rendben az, ahogyan az Egyesült Államokban bánnak a bevándorlókkal, ugyanis sokakat mélyen érint a tömeges kitoloncolások vitatott gyakorlata. A pápa szóvá tette, hogy a kemény vonalas migrációs politika számtalan ember életét lehetetleníti el, akik évekkel ezelőtt telepedtek le az Egyesült Államokban, és soha semmilyen problémát nem okoztak a hatóságoknak. Leó arról is beszélt, hogy a kábítószer-szállítással gyanúsított venezuelai hajók lebombázása fokozza a feszültséget a régióban.

A BBC összefoglalója szerint angol nyelven, közvetlenül az amerikaiak közönséghez szólva ismét hitet tett a meggyőződése mellett, miszerint végső soron minden keresztényt aszerint ítélnek meg, hogy hogyan viszonyul a „külföldiekhez”.

Trump korábban hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az amerikai Robert Prevost lett az új pápa. Leó azonban évek óta oszt meg posztokat az X-en, amelyekből kiderül, hogy nem ért egyet az amerikai elnökkel és a kormánnyal migránsügyben.

XIV. Leó integet Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Még bíborosként például erről írt: „Egyáltalán nem keresztény, amerikai vagy erkölcsileg védhető az a politika, amely elszakítja a gyerekeket a szüleiktől és ketrecekben tárolja őket. Ezt a mi nevünkben hajtják végre, és a szégyen mindannyiunkat terhel.”

A BBC által megszólaltatott szakértők szerint egyértelművé vált, hogy a pápa elődje, Ferenc politikáját folytatja ezekben a kérdésekben.