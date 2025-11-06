Megpróbálta a KSH a legszebb színben feltüntetni az iparstatisztikát, de a valóság igen kiábrándító

A KSH megpróbálta a csütörtök reggel közzétett szeptemberi ipari statisztikát a legkorszerűbb elvek alapján készült, talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű kommunikációs stratégiával tálalni, amikor a havi gyorsjelentés címét így fogalmazta meg: Az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3%-kal bővült.

A valóság azonban sajnos korántsem ilyen szép: mint a jelentés szövegéből kiderül, az éves ipari bővülés csak az úgynevezett nyers adat. Valójában a munkanaphatástól megtisztított éves adat 1,5 százalékos visszaesést mutat a tavaly szeptemberihez képest. Ez egyrészt annyiban kedvező, hogy augusztusban még 4,6 százalékos volt az éves bázisú visszaesés, másrészt annyiban korántsem az, hogy egy nagyon rossz bázishoz képest tartott tovább a mélyrepülés: a tavaly szeptemberi 5,4 százalékos visszaesést követte egy újabb 1,5 százalékos.

A gyorsjelentés szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene éves bázison. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Ha valami biztatót akarunk látni az adatokban, arra is van lehetőség a KSH rózsaszínre festett címén túl is. Egyrészt az, hogy augusztushoz képest, tehát havi alapon nőtt az ipari termelés – 2023 eleje óta erre is csak tízszer volt példa –, illetve az, hogy míg az első háromnegyed év összességében 3,4 százalékos visszaesést hozott éves alapon, addig a szeptemberi mutató ennél már jóval kedvezőbb volt: ez a mínusz 1,5 százalék az idei második legjobb eredmény.