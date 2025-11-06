Megverte a Ludogorecet, jelenleg harmadik a Fradi az Európa-ligában

A Ferencváros 3-1-re nyert az Üllői úton a bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
A magyar bajnok góljait Gavriel Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte. Robbie Keane vezetőedző együttese négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El 36 csapatos főtábláján.
Négy forduló van még hátra az alapszakaszból.
Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec 3-1 (1-0)
Groupama Aréna, 18 789 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)
gólszerzők: Kanichowksky (31.), Cadu (53.), Joseph (87.), illetve Son (78.)
sárga lap: Keita (20.), Yusuf (51.), illetve Almeida (17.), Verdon (56.), Marcus (65.)
Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Keita (Tóth A., a szünetben), Kanichowsky (Ötvös, 80.), Zachariassen (Romao, 67.), Cadu - Pesic (Varga B., 80.), Yusuf (Joseph, 63.)
Ludogorec: Padt - Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov - Naressi (Csocsev, 71.), Stanic, Duarte (Jordanov, 75.) - Marcus (Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Vidal (Machado, 87.)