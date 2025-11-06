Minden idők legeredményesebb NHL-es gólszerzője elérte a 900 találatos csodahatárt

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals kapitánya csapata St. Louis Blues elleni meccsén belőtte 900. alapszakaszgólját az NHL-ben. A 40 éves csatár ebben a szezonban 13 meccsen 3 találatnál és 5 gólpassznál jár. A Capitals 6-1-re nyert, a szóban forgó gól a második harmadban született:
Ovecskin tavasszal állította be, majd döntötte meg a minden idők legjobb hokisának tartott Wayne Gretzky 894 gólos rekordját. Ezt évtizedeken át lehetetlennek tartották, az orosznak mégis sikerült, pályafutásáról és eredményeiről akkor hosszabban is írtunk.
Alekszandr Ovecskinnek 1486 meccs kellett ahhoz, amihez Gretzkynek 1487.
Alekszandr Ovecskin meglőtte 895. gólját az NHL-ben, így megdöntötte Wayne Gretzkyt 26 éve fennálló rekordját. Az orosz jégkorongozó két évtizede szállítja menetrendszerűen a gólokat. Csapatát közben Stanley-kupa győzelemre vezette, a sportágat pedig újraértelmezte.